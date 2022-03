Beautiful, spoiler USA: in un sogno rivedremo anche Thorne e Nick

Come già riportatovi, Beautiful, per quanto riguarda le puntate in onda negli USA, festeggerà il suo 35° anniversario omaggiando il personaggio di Brooke Logan Forrester e la sua interprete Katherine Kelly Lang, presente nella soap opera fin dal giorno della sua prima messa in onda, nel marzo del 1987.

L’episodio speciale, dunque, si concentrerà sull’iconico volto di Bold and Beautiful e su cinque dei suoi più grandi amori: Ridge Forrester (Throsten Kaye), Eric Forrester (John McCook), Bill Spencer (Don Diamont) e, di ritorno per l’0ccasione, Thorne Forrester (Winsor Harmon) e Nick Marone (Jack Wagner).

La puntata sarà uno “stand-alone”, ovvero un episodio totalmente concentrato su unico personaggio e sostanzialmente scollegato dall’ordinaria narrazione. Infatti le attese comparsate di Thorne e Nick non saranno un evento reale, ma, con ogni probabilità, saranno una parte di un’esperienza onirica di Brooke.

Sebbene manchino corpose anticipazioni, lo schema dell’episodio dovrebbe vedere Brooke protagonista di uno strano sogno in cui riceverà, uno ad uno, la visita dei suoi amori del passato. Sarà dunque l’occasione di rivivere quelle relazioni e di sentire i suoi ex mariti tessere le lodi di una donna che, stando a quanto gli autori non smettono mai di ribadire, è per loro indimenticabile. A mantenere un legame con quanto sta affrontando Brooke nelle attuali puntate americane, ci sarà la presumibile epifania finale nella quale Brooke, rivivendo anche il legame indissolubile con Ridge, arriverà alla conclusione di dover lottare per salvare il loro matrimonio.

Chi pensava di poter scoprire cosa sia successo a Nick da quando nel 2012 uscì di scena in sordina, resterà deluso. Difficilmente riceveremo informazioni a riguardo, ma chissà che non sia l’occasione per ricordare che lui e Brooke condividono un figlio, Jack, partorito da Taylor Hayes, a cui erroneamente vennero impiantati gli ovuli dell’acerrima nemica. Una storyline forse un po’ avveniristica (ai tempi) per lo stile di Beautiful, ma che ci ricordiamo tutti ancora oggi… tranne gli sceneggiatori che hanno fatto di tutto per ignorarla anno dopo anno!

Beautiful: le dichiarazioni di Jack Wagner e Thorsten Kaye

Su cosa possa essere accaduto a Nick in tutto questo tempo è intervenuto il suo interprete, Jack Wagner:

Mi piace pensare si sia affrancato dal mondo della moda e sia tornato al mare, mettendo in piedi una propria attività, magari nella costruzione di navi e yacht.

L’attore in questi anni ha stretto un duraturo rapporto lavorativo con l’emittente americana Hallmark, partecipando a film tv e alla serie televisiva Quando chiama il cuore.

Le soap opera del pomeriggio sono state colpite duramente quando i reality sono sbarcati in tv. A quel punto il genere è diventato a confronto molto più costoso, ma sono sicuro che ci sia ancora pubblico per loro e amo che le soap rimaste in onda siano riuscite a sopravvivere e a resistere alla prova del tempo.

Felice dell’inaspettata richiesta di ritorno è stato Winsor Harmon:

Quando ho letto il messaggio della produzione, in un primo momento ho pensato ad un errore…

L’attore infatti, dopo essere apparso nella soap per l’ultima volta nel 2016, l’anno successivo venne sostituito dal divo di General Hospital Ingo Rademacher. Nelle puntate d’esordio, il “nuovo Thorne” dichiarò a Brooke di amarla ancora, dopo decenni dalla fine del loro breve matrimonio, ma non ottenne la risposta desiderata.

Quella tra il suo personaggio e Brooke è una storyline che Winsor Harmon ha sempre amato e che ha regalato momenti cult alla storia di Beautiful, come l’ictus di Stephanie Forrester o l’apparente morte di Macy Alexander Sharpe in un incidente stradale. Quando, tuttavia, per la coppia arrivò il lieto fine, gli sceneggiatori decisero ben presto di separarli per sempre quando Thorne sentì la allora moglie confessare a Deacon Sharpe i sentimenti ancora vivi per Ridge.

La circostanza rese poi disponibile Brooke per iniziare la torbida storia clandestina proprio con Deacon, che però è stato curiosamente escluso dall’episodio speciale (per quanto sia attualmente tornato in pianta stabile a Beautiful). Tornando a Winsor Harmon, l’attore ha voluto dichiarare il proprio affetto per la soap, che ha rappresentato sicuramente il punto più alto della sua carriera e dove è rimasto dal 1996 al 2016: