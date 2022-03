Beautiful e Una vita: nuove variazioni di palinsesto nel weekend, ecco i dettagli

Beautiful e Una vita: cambia ancora la programmazione nel fine settimana

Vi avevamo dato conto negli ultimi giorni di alcune novità nella programmazione di Beautiful e Una vita nel weekend, che vedevano soprattutto la presenza di puntate più lunghe alla domenica. Rispetto a tali informazioni, nella giornata di oggi sono intervenute delle nuove variazioni che interesseranno i palinsesti già a partire da questo fine settimana.

In pratica, Mediaset ha deciso di mandare in onda alla domenica pomeriggio (e non al sabato, come originariamente previsto) il nuovo ciclo di Scene da un matrimonio con Anna Tatangelo. Ciò ha ovviamente una ripercussione sulla durata delle soap, dunque vediamo nei dettagli come andranno le cose alla luce di questa modifica.

Beautiful e Una vita: la nuova programmazione del sabato e della domenica

Il sabato (già dal 26 marzo) Beautiful inizierà alle 13,40 per concludersi poco prima delle 14,40, orario in cui il testimone passerà a Una vita che durerà fino alle 16,30. Di seguito, spazio a Verissimo.

La domenica (già dal 27 marzo), invece, Beautiful durerà dalle 14,00 alle 14,20 e poi ci sarà Scene da un matrimonio. Alle 16,00 avremo una puntata di circa mezz’ora di Una vita e poi alle 16,30 la versione domenicale di Verissimo.