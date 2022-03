Trame Brave and Beautiful: anticipazioni su BÜLENT e TAHSIN

Con la ripresa degli episodi inediti di Brave and Beautiful, che andranno in onda su Canale 5 da mercoledì 6 aprile 2022 alle 16.50, i telespettatori italiani della telenovela turca si troveranno sin da subito invischiati in una lotta di potere tra il protagonista Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) ed il suo nemico Tahsin Korludağ (Tamer Levent). Una vera e propria battaglia che coinvolgerà anche Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak), l’ex fidanzato di Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün).

Brave and Beautiful, trame: Cesur soffia a Tahsin il comando della sua società

Come abbiamo già avuto modo di spoilerare nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, tutto partirà quando Cesur farà in modo che Korhan (Erkan Avcı) spinga Tahsin ad ammettere di aver coperto la colpevolezza della moglie Adalet (Nihan Büyükağaç) nell’assassinio del padre Hasan Karahasanoğlu (Ali Pinar.). Una confessione che avverrà nel salone di villa di villa Korludağ, dove lo stesso Alemdaroğlu avrà nascosto una telecamera in un quadro.

Fatto sta che, non appena entrerà in possesso del video incriminato, Cesur penserà bene di ricattare Tahsin e, dichiarando di essere disposto ad andare dalla polizia, lo obbligherà a firmare un documento con il quale gli passerà tutte le sue azioni della società che gestisce. Da un lato il “cattivone” perderà dunque ogni controllo sulla stessa società, dall’altro l’azione dell’ex marito Cesur indisporrà ulteriormente Sühan.

Gli intrighi non saranno però finiti qui…

Brave and Beautiful, spoiler: Bülent e la proposta di Tahsin

Eh sì: dato che non vorrà affatto rinunciare al controllo del paesello senza arrendersi, Tahsin penserà bene di convocare in casa sua Bülent che, come la madre Mihriban (Devrim Yakut), disporrà di alcune quote della società che gli è stata appena sottratta. Dichiarando di essere disposto ad accoglierlo come socio in una nuova azienda, Korludağ farà dunque passare l’uomo dalla sua parte e gli chiederà di essere la sua spia per capire ogni mossa dell’odiato Cesur.

Data la difficile situazione, Bülent dovrà quindi muoversi nell’ombra, anche per non indispettire l’avvocatessa Banu Vardar (Gözde Türkpençe), la quale sarà sempre più in bilico tra i sentimenti che ha nei suoi confronti e la fedeltà che, da anni, riserva a Cesur. Una situazione esplosiva che si complicherà maggiormente quando proprio Cesur crederà che Sühan abbia rinunciato al figlio che aspettava da lui, abortendo.

Brave and Beautiful, news: Cesur e Sühan ai ferri corti

Possiamo infatti anticiparvi che Cesur non riuscirà a perdonare Sühan per ciò che crederà abbia fatto e darà un’ulteriore scossa alla guerra intrapresa per inchiodare Tahsin per la morte del padre Hasan e per il recente assassinio della madre Fügen (Tilbe Saran).

In realtà una perizia stabilirà che la donna è caduta dalla gabbia in cui era stata imprigionata per via di un meccanismo che si poteva pilotare a distanza grazie ad un telecomando, cosa che scagionerà di fatto Korludağ da ogni accusa; tuttavia Cesur vorrà egualmente portare avanti la sua vendetta e ciò incrinerà, apparentemente fino ad un punto di non ritorno, ogni possibilità di riappacificazione con Sühan.

Una faccenda complessa di cui tenterà di approfittarsi persino lo psicopatico Riza (Yiğit Özşener) e nessuno potrà quindi stare davvero tranquillo…