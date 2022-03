Brave and Beautiful anticipazioni: Cahide, Korhan e Hülya, dove eravamo rimasti?

Anticipazioni Brave and Beautiful: Cahide, Korhan e Hülya, cosa bolle in pentola?

I telespettatori che la scorsa estate si sono appassionati alle vicende di Brave and Beautiful hanno pian piano assistito alla formazione di un “pericoloso” triangolo amoroso che, nelle prossime puntate italiane inedite, raggiungerà un vero e proprio punto di non ritorno. Al centro della scena, in questa complicata storyline, ci saranno infatti le dark lady Cahide Korludağ (Sezin Akbaşoğulları) e Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan) ed il povero ed ingenuo Korhan Korludağ (Erkan Avcı). Cerchiamo quindi di capire a che punto era arrivata la narrazione fino allo scorso settembre…

Brave and Beautiful, news: Hülya scopre che Cahide è incinta

Come avevamo già scritto nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, la tensione si innescherà nel momento in cui Hülya darà alla luce suo figlio Muzaffer, ossia il bambino che doveva passare a Cahide per far credere a Korhan che fosse il frutto del loro amore. A quel punto, la Korludağ – rimasta realmente incinta – non avrà più bisogno del neonato ma non saprà come comunicare all’alleata la “scomoda” notizia, tant’è che si avvarrà più volte dell’aiuto di Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak) per convincere la donna a trasferirsi il più lontano possibile dal paesello.

Comunque sia, e nonostante i vari piani, alla fine Cahide sarà costretta a trovarsi faccia a faccia con Hülya per comunicarle che è incinta e che non ha più bisogno né di lei e né del bambino che aveva promesso di crescere al posto suo. La reazione dell’ex prostituta sarà però decisamente furente…

Brave and Beautiful, spoiler: Hülya svela a Korhan le menzogne di Cahide

In tal senso, Hülya si recherà infatti all’azienda di Tahsin (Tamer Levent) e farà sapere a Korhan che Cahide l’ha sempre ingannato sulla sua gravidanza, al fine di fargli crescere un figlio che non era suo. Ovviamente, l’uomo tenderà inizialmente a non credere alle parole della Yildirim, introdotta nella sua vita in qualità di “presunta” infermiera della consorte, ma non potrà più fare finte di niente quando la stessa Hülya gli consegnerà delle foto e delle registrazioni dalle quali sarà chiaro che Cahide ha indossato per mesi dei finti pancioni pur di inscenare il suo stato interessante.

Preso dallo sconforto più totale, Korhan affronterà la moglie e la lascerà, mettendo in dubbio persino il fatto che il figlio che – almeno stavolta – ha realmente in grembo sia davvero il suo. Attraverso una serie di deduzioni sbagliate, il Korludağ arriverà addirittura a pensare che il bimbo sia il frutto di una relazione extraconiugale tra Cahide e Bülent, motivo per il quale vorrà avere della garanzie effettuando un test del DNA…

Brave and Beautiful, trame: Hülya abbandona Muzaffer a villa Korludağ

Tutto questo a quali risvolti porterà? A gettare nuovamente benzina sul fuoco penserà ancora Hülya, che abbandonerà il piccolo Muzaffer a villa Korludağ e lascerà un bigliettino attraverso il quale svelerà a Tahsin che Cahide ha tutte le risposte sull’identità del bambino. Una volta scoperta la verità, l’uomo finirà dunque per umiliare il figlio, di fronte ai loro soci, per come si sarà fatto prendere in giro dalla moglie sulla falsa gravidanza.

Tutto ciò farà paradossalmente da apripista ad una proposta “allettante” che Tahsin farà a Cahide pur di restare sotto la sua protezione. Ma di questo riparleremo in seguito…