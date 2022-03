Brave and Beautiful anticipazioni: CESUR e SÜHAN, dove eravamo rimasti?

Brave and Beautiful tornerà presto su Canale 5

Tra qualche settimana, dopo circa sette mesi d’attesa, riprenderanno i restanti episodi inediti di Brave and Beautiful, la soap turca con protagonista l’amore travagliato tra Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) e la bella Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün). Ma a che punto eravamo arrivati nelle puntate italiane? Ricapitoliamo la situazione per capire da dove si ripartirà…

Leggi anche: UOMINI E DONNE sostituisce Brave and beautiful da oggi

Brave and Beautiful, trame: Sühan e Cesur divorziano

Come avevamo già accennato nei nostri passati post dedicati alle anticipazioni, i telespettatori dovranno prepararsi al divorzio tra Cesur e Sühan. Stanca della continua lotta tra l’uomo che ama e il padre Tahsin (Tamer Levent), alla fine la giovane Korludağ deciderà di porre fine al suo matrimonio, soprattutto quando Alemdaroğlu continuerà ad insistere sul fatto che è stato il suo acerrimo nemico ad uccidere la madre Fügen Karahasanoğlu (Tilbe Saran). Un omicidio che invece, come sapete, è stato compiuto da Riza (Yiğit Özşener) per fare ricadere la colpa proprio su Tahsin.

Per via di tutti questi intrighi, i due innamorati non riusciranno quindi a reggere la tensione e, alla fine, saranno costretti a dirsi addio (anche se tra di loro non mancheranno i momenti di vicinanza). Una scoperta di Sühan, però, rimetterà in gioco tutto quanto…

Brave and Beautiful, spoiler: Sühan scopre di essere incinta

Eh sì: in seguito ad una serie di malori, che preoccuperanno parecchio la domestica e amica Şirin Turhan (Irmak Örnek), Sühan deciderà di fare una visita medica ed apprenderà con grande sorpresa di essere incinta di Cesur. Inizialmente, la donna non saprà come comportarsi di fronte a tale notizia, tant’è che in più di un’occasione penserà addirittura di ricorrere all’aborto (tenendo nascosta la sua gravidanza a tutti quanti).

Tuttavia, nel lungo periodo, Sühan si confronterà sulla questione con il fratello Korhan Korludağ (Erkan Avcı), che le consiglierà più volte – ma invano – di raccontare tutto quanto a Cesur, sottolineando che in quel modo potranno facilmente rappacificarsi. Questo non porterà però, almeno per ora, ad un lieto fine nella coppia…

Brave and Beautiful, news: Sühan fa credere a Cesur di avere abortito

Se ci avete letto in precedenza, sapete infatti già che alla fine Cesur apprenderà della gravidanza di Sühan da Korhan proprio il giorno in cui la donna starà andando in clinica per interromperla. Neanche a dirlo, l’uomo si precipiterà in fretta e furia nella struttura per impedirle di “uccidere” il loro stesso figlio, ma crederà purtroppo di non essere arrivato in tempo.

Anche se, alla fine, non riuscirà ad abortire, Sühan comunicherà a Cesur che il loro erede ormai non esiste più. Tali parole spingeranno l’uomo ad inveire contro la sua amata, alla quale dirà che non potrà mai perdonarla per ciò che ha fatto. Insomma, la frattura apparirà insanabile… almeno per ora!