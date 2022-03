Brave and beautiful, anticipazioni dal 6 all’8 aprile 2022

Anticipazioni settimanali puntate Brave and beautiful da mercoledì 6 a venerdì 8 aprile 2022

Tahsin chiede a Suhan di mantenere la promessa fatta e di divorziare da Cesur, ma quest’ultimo non si presenta all’udienza. Cahide prepara un discorso da fare a Korhan sperando che le perdoni tutte le bugie che gli ha raccontato, ma Hulya si presenta inaspettatamente a casa sua.

Hulya, giunta inaspettatamente a casa di Cahide, scopre che lei non vuole più il bambino e a quel punto corre in azienda da Korhan per rivelargli la verità; non le mancano le prove, avendo registrato le conversazioni tra lei e Cahide. Nel frattempo l’azienda sta per essere lanciata sul mercato.

Cesur e Mihiriban vogliono convincere i cittadini di Korludag ad acquistare le azioni dell’azienda. Nel frattempo, Hulya mostra a Korhan un video in cui sua moglie indossa la pancia finta. Cahide prova a giustificarsi e a convincerlo che ora aspetta davvero un bambino, ma Korhan, sconvolto, la respinge.

Brave and beautiful prende il posto di Love is in the air e dunque torna in onda da mercoledì 6 aprile su Canale 5. La prima sarà per forza di cose una “settimana corta”, successivamente la soap turca verrà trasmessa sempre dal lunedì al venerdì.