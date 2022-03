Trame Brave and beautiful: anticipazioni su Sühan e Cesur

Nonostante il loro divorzio, che avverrà nelle prime puntate inedite di Brave and Beautiful, Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) e Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) si troveranno costretti a collaborare per cercare di capire chi ha davvero ucciso Fügen Karahasanoğlu (Tilbe Saran). Una storyline che porterà i nostri protagonisti a scontrarsi, anche se l’attrazione tra i due sarà evidente…

Leggi anche: Brave and Beautiful anticipazioni: Riza ricatta Salih, ecco perché

Brave and Beautiful, news: la morte di Fügen e tutte le conseguenze

Cesur crederà fin dal primo momento che sia stato il nemico Tahsin Korludağ (Tamer Levent) ad uccidere la madre, facendola cadere da una gabbia sospesa in alto e inscenando il tutto come un tentativo di salvare la vita alla moglie Adalet (Nihan Büyükağaç). Una vera e proprio trappola, come sapete, orchestrata dallo psicopatico Riza (Yiğit Özşener) con la complicità dell’alleato segreto Salih Turhan (Okday Korunan), anche se Alemdaroğlu, totalmente accecato dall’odio nei riguardi di Tahsin, non vorrà affatto saperne di considerare altri tipi di ipotesi.

D’altro canto, Sühan crederà ciecamente nell’innocenza del padre, soprattutto quando in sede processuale verrà dimostrato che la gabbia dove era stata rinchiusa Fügen è stata aperta grazie ad un comando a distanza, causandone la morte per via della grande altezza da cui è precipitata. Tuttavia, un altro particolare porterà gli ormai ex coniugi a collaborare…

Brave and Beautiful, spoiler: Cesur costringe Sühan a collaborare con lui

Eh sì: in sede processuale, il procuratore Serhat (Serdar Özer) avrà modo di scoprire che la gabbia mortale è stata costruita con del materiale presente nella fabbrica di Sühan. I sospetti si concentreranno dunque su un vigilante, misteriosamente scomparso subito dopo il feroce assassinio di Fügen. La nostra protagonista penserà dunque di contattare la figlia dell’uomo, per sapere se ci sia una pista da seguire per poterlo rintracciare.

A quel punto, Cesur riuscirà a rintracciare i passi dell’ex moglie e, approfittando di un malfunzionamento della sua auto, la costringerà ad andare con lui all’appuntamento prefissato con la giovane, che però non avrà molte indicazioni da dare loro se non il fatto che il padre era solito incontrare un’amante in un albergo prestigioso. Senza pensarci due volte, Sühan e Cesur si recheranno dunque sul posto…

Brave and Beautiful, trame: Cesur e Sühan, distanti ma vicini…

Tutto questo a cosa porterà? Visto che avranno intenzione di seguire l’amante (che sarà una delle cameriere dell’albergo) alla fine del turno di lavoro, i due ex dovranno trascorrere la notte nello stesso hotel e, data la mancanza di una prenotazione, riusciranno ad avere un’unica camera matrimoniale. Lì, per l’ennesima volta, Cesur ribadirà alla Korludağ che per loro non esiste ormai alcuna possibilità di riconciliazione (vi ricordiamo infatti che l’uomo crede ancora che Sühan abbia abortito il figlio che aspettava da lui, non dandogli modo di scegliere se continuare la sua vendetta ai danni di Tahsin o concentrarsi sulla loro famiglia).

Tali parole, neanche a dirlo, innescheranno dei sensi di colpa in Sühan, la quale sognerà addirittura di rivelare a Cesur che il loro figlio è ancora sano e salvo. Il momento della verità è però ancora lontano…