Brave and Beautiful ricomincia il 5 aprile, addio Love is in the air! | Palinsesti Mediaset

Brave and Beautiful sempre più vicino alla messa in onda su Canale 5

Tra pochi giorni andrà in scena l’atteso cambio della guardia nel palinsesto pomeridiano di Canale 5. Come avrete certamente notato, da qualche giorno abbiamo ricominciato a fornirvi anticipazioni su Brave and beautiful e ciò indica ovviamente che le avventure del bello e vendicativo Cesur stanno per tornare in onda.

Già da un po’ si era capito che non avremmo dovuto aspettare l’estate (come tutti invece pensavano) per rivedere sull’ammiraglia Mediaset i personaggi di Brave and Beautiful, cosa che in effetti è stata confermata nelle ultime ore da alcuni promo: le controverse vicende della fiction turca saranno di nuovo sul piccolo schermo a partire da mercoledì 5 aprile, subito prima di Pomeriggio Cinque.

Love is in the air termina martedì 4 aprile

Ovviamente, per un programma che viene ce n’è un altro che va: martedì 4 aprile assisteremo al lieto fine di Love is in the air, soap (sempre turca) che durante la scorsa estate ha operato in tandem con Brave and beautiful e che poi è stata fatta proseguire “in solitaria” per tutto il corso dell’autunno e dell’inverno.

Ora le storie di Eda, Serkan e dei loro amici e parenti volgono definitivamente al termine: abbiamo assistito a entrambe le stagioni realizzate in Turchia e non ce ne saranno altre. Il tempo ci dirà se sulle reti italiane rivedremo (ovviamente in altre produzioni) gli attori protagonisti Hande Ercel e Kerem Bursin, che nel frattempo sono diventati popolarissimi anche da noi e che per un certo periodo hanno fatto coppia fissa anche nella vita.