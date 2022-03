Beautiful: Don Diamont non ha dubbi, la donna giusta per Bill Spencer è…

Beautiful, news americane: c’è una storyline su Bill Spencer che Don Diamont non ha mai dimenticato…

C’è un grande assente nelle trame che contano di Beautiful e si tratta di… Bill Spencer! Da qualche anno gli sceneggiatori non sembrano essere interessati a rendere l’editore una presenza stabile nelle vicende di primo piano della soap e il personaggio che Don Diamont interpreta fin dal 2009 sembra essersi eclissato.

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni 23 marzo: Flo non vede l’ora di sparlare di Sally

Nei prossimi mesi, per quanto riguarda le puntate italiane, Bill sarà coinvolto nella storyline della morte di Vinny Walker, ma non sarà il suo personaggio ad essere il perno della questione, che si rivelerà essere l’ennesimo ostacolo per la felicità di Liam e Hope Spencer. Tra l’altro la trama si rivelerà essere alquanto dimenticabile viste le numerose falle di sceneggiatura, nonostante all’epoca le anticipazioni la introdussero come un epico giallo che avrebbe cambiato per sempre le vite di Forrester, Logan e Spencer.

Beautiful, puntate americane: Bill Spencer sempre meno presente

Insomma, Bill viene tirato in ballo di tanto in tanto: magari abbaia, ma poi non morde mai e se ne ritorna nell’ombra. Il magnate pare dunque seguire la stessa via che, ad un certo punto, interessò il personaggio di Nick Marone, che non è mai uscito da quel declino, fino all’uscita di scena (tra l’altro molto sottotono per un volto che aveva animato la soap per circa dieci anni).

Nell’ultimo anno di puntate americane, Bill è apparso molto poco, fatta eccezione per la storyline prima menzionata, e negli ultimi mesi le sue apparizioni in video si contano con le dita di una mano. Ciò che sappiamo è che starebbe passando il tempo a cercare di riconquistare Katie Logan. A tal proposito, intervistato dal sito Soaps.com, Don Diamont ha dichiarato:

Dovrebbe stare molto attenta a tenerselo a portata di mano per non perderlo, specie se una certa persona dovesse tornare ad essere disponibile…

Beautiful: Steffy è la donna per Bill (secondo Don Diamont)

L’attore si riferisce al personaggio di Steffy Forrester e al sentimento che ad un certo punto legò lei e il suo alter ego. Come più volte fatto nel corso degli anni, Don è tornato a dare voce alla propria opinione: secondo lui, la donna più adatta al suo Bill sarebbe proprio la figlia di Ridge.

I due, come i telespettatori di lunga data ricorderanno, si innamorarono molto prima che Steffy venisse inserita nel triangolo con Liam e Hope. La questione poi continuò anche dopo, all’epoca del primo matrimonio col giovane Spencer, quando Bill fantasticava ancora sulla nuora o le dichiarava amore mentre la ragazza si trovava in coma, dopo l’incidente in Messico.

L’editore arrivò anche a mettere sotto chiave Katie per impedirle di rivelare a Steffy e Liam di aver fatto falsificare i test e la diagnosi di un potenziale aneurisma. Perché, come rinfacciato dalla stessa Katie, Bill tramite il figlio continuava a vivere la storia con Steffy che, come nuora, avrebbe continuato a far parte della sua vita (rendendosela al tempo stesso “proibita” proprio perché moglie del figlio).

Quando Steffy e Bill si innamorarono, all’inizio fu una cosa molto intensa, per quanto breve. C’era una grande chimica a livello fisico e di spirito, lei lo voleva e lui era pronto a lasciare tutto per lei. Poi Katie ebbe un infarto e Bill tornò sui propri passi per senso del dovere. Da allora Bill ha messo al sicuro quei sentimenti…

L’attore ha poi continuato a parlare di come, nel 2018, quelle emozioni siano esplose in un momento di loro vulnerabilità:

Quei sentimenti erano striscianti in entrambi, non è stato difficile per nessuno dei due ripescarli, perché erano proprio lì, sotto la superficie! Bill ha ancora quei sentimenti dentro di lui, ma li ha messi in un posto più sicuro; abbiamo visto cosa può succedere qualora si conceda di esprimerli di nuovo. Negli anni ha imparato a non cedere ai suoi più istintivi impulsi.

Capitolo chiuso, dunque? Non se dipendesse da Don che, in passato, ebbe modo di esprimere il potenziale che ad esempio avrebbe la scoperta che Kelly è figlia di Bill e non di Liam. Gli autori lo ascolteranno? Per il momento sarebbe già tanto se semplicemente dessero a Bill qualche trama, ma ad oggi – a parte l’intervento all’episodio speciale su Brooke per il 35° anniversario della soap – non sembra esserci assolutamente nulla in pentola…