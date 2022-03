Fiction Don Matteo 13, trama della seconda puntata (Amore e rabbia)

Continua su Rai 1 il tredicesimo ciclo di Don Matteo. Ecco anticipazioni e trame della seconda puntata della fiction, in onda giovedì 7 aprile in prima serata. Il secondo episodio si intitola Amore e rabbia.

L’omicidio di un avvocato sembra essere legato a un adolescente di nome Federico, che si imbatte casualmente in Don Matteo proprio mentre è in fuga dalla casa della vittima: il nostro sacerdote si lega a quel ragazzo scorbutico e rabbioso e decide di scoprire la verità sull’omicidio per cercare di aiutarlo.

Valentina muove i primi passi a Spoleto e sviluppa una bella intesa con il PM Nardi.

Anna cerca di dimenticare Sergio, ma Cecchini equivoca le azioni della Capitana e, preoccupato, convince Marco a starle vicino: chissà che da questa vicinanza la loro amicizia non si trasformi in qualcosa di più…