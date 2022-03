Don Matteo 13: cast, trama, anticipazioni della fiction di Rai 1

Don Matteo 13, anticipazioni della fiction di Rai 1 con Terence Hill (e Raoul Bova), quante puntate

È iniziato il conto alla rovescia per il debutto su Rai 1 di Don Matteo 13, in onda da giovedì 31 marzo 2022. Un nuovo capitolo che segna uno spartiacque nella narrazione della popolare fiction italiana portata al successo da Terence Hill, il quale indosserà per l’ultima volta la tunica del suo amato personaggio per poi lasciare il testimone dopo alcuni episodi a Raoul Bova, il cui personaggio (don Massimo) prenderà le redini della serie e della parrocchia di Spoleto.

Nonostante le tante novità, la formula di Don Matteo rimane la stessa: il pubblico ritroverà il medesimo mix vincente di giallo e commedia nel quale, oltre all’amato parroco detective (Hill) impegnato nelle sue indagini non ufficiali, ritroveremo personaggi storici come il Capitano Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta), il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica) e il Pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico).

Don Matteo 13, le novità della serie tv

Un’altra importante novità riguarda il rientro di Flavio Insinna nei panni del colonnello Anceschi (che torna nella serie dopo sedici anni e otto stagioni) insieme alla figlia Valentina (la new entry Emma Valenti), avuta da Laura (Milena Miconi). La ragazza, dietro l’apparente allegria, nasconde un doloroso segreto.

Immancabili ovviamente la perpetua Natalina (Nathalie Guetta), il simpatico Pippo (Francesco Scali) e la piccola Ines (Aurora Menenti), la figlia di Sergio (Dario Aita) di cui Anna ha deciso di occuparsi. Infine ci sono anche Federico Limoni (Mattia Terruzzi, un diciassettenne ribelle dal passato difficile, determinato a prendere in affidamento il fratellino di dieci mesi) e Greta Alunni (Giorgia Agata), la classica brava ragazza che conduce una vita apparentemente perfetta. L’incontro tra i due farà però riaffiorare in lei un doloroso segreto che tornerà a tormentarla.

Ovviamente la novità più rilevante è l’arrivo nel cast di Raoul Bova nei panni di Don Massimo, un sacerdote al suo primo incarico con un passato molto “importante”. All’inizio l’uomo farà un po’ fatica a farsi accettare dalla famiglia della canonica, ma a poco a poco con la sua umiltà conquisterà tutti. Fin da giovane, don Massimo ha sempre lottato per la giustizia, poi l’incontro con la morte e soprattutto con don Matteo ha cambiato per sempre il corso della sua vita.

Don Massimo, dunque, dovrà farsi accettare dall’intera comunità. Ci riuscirà? Lo scopriremo nel corso delle dieci nuove puntate dirette da Francesco Vicario e Luca Brignone, che (salvo variazioni di palinsesto) vedremo su Rai 1 fino a giovedì 2 giugno.