GLORIA, fiction Rai 1 con Sabrina Ferilli. Quando inizia, prime anticipazioni

GLORIA: nuova serie tv con Sabrina Ferilli. I nuovi impegni dell’attrice tra cinema e televisione

Sabrina Ferilli diventa una diva degli anni Novanta per Rai Fiction. Dopo l’ospitata sanremese, l’attrice tornerà su Rai 1 protagonista di una nuova serie tv la cui messa in onda è prevista nella prossima stagione televisiva. Dopo un decennio passato a Mediaset, della cui serialità è stata a lungo regina, la Ferilli sposa un nuovo progetto targato Rai che, salvo cambiamenti dell’ultim’ora, si chiamerà Gloria, proprio come il personaggio principale.

Nella nuova fiction la Ferilli vestirà i panni di una famosa attrice, la cui carriera sarà messa a dura prova da alcuni eventi inaspettati che mineranno la sua vita privata e anche il suo stato di salute. Il progetto è ancora in fase embrionale, per cui non si hanno molti dettagli sulla trama e neanche sul cast che affiancherà la protagonista.

Sabrina Ferilli presto al cinema con il film “Il sesso degli angeli”

L’ultima prova attoriale di Sabrina per la tv di Stato è stata la miniserie Né con te né senza di te (2012), dopodiché l’attrice ha recitato in un poker d’assi per Canale 5, formato da quattro titoli di successo quali Baciamo le mani – Palermo New York 1958, Rimbocchiamoci le maniche, L’amore strappato e la recente Svegliati amore mio. Gli ultimi due titoli sono stato diretti da Simona Izzo e Ricky Tognazzi e, come dichiarato qualche mese fa dai registi, non è da escludere una terza collaborazione insieme alla Ferilli e Fiction Mediaset;

Ma gli impegni di Sabrina non si limitano alla serialità, perchè dal prossimo aprile la popolare attrice sarà al cinema con il film Il sesso degli angeli di Leonardo Pieraccioni, mentre il prossimo autunno – salvo colpi di scena futuri – tornerà nuovamente a sedere sulla poltrona di giudice popolare della fortuna trasmissione Tu si que vales accanto alla sua cara amica Maria De Filippi.