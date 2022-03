Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 14 marzo: Marco offre rifugio a Stefania

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 6 di lunedì 14 marzo 2022

Stefania (Grace Ambrose) si nasconde e non dà notizie alla famiglia su dove si trovi al momento.

Adelaide (Vanessa Gravina) crede che il nuovo socio del Paradiso, Dante Romagnoli (Luca Bastianello), sarà un buon partner per Vittorio (Alessandro Tersigni). La Contessa purtroppo è ignara di tutto…

La figlia di Anna (Giulia Vecchio) non vuole trasferirsi a Milano e così Salvatore (Emanuel Caserio) è costretto a rinunciare alla casa che voleva comprare.

Stefania si presenta a Villa Guarnieri per trovare sostegno in Marco (Moisè Curia), l’unico a conoscere la verità. Il giovane le offre rifugio nella foresteria della Villa, mentre a Casa Colombo tutti sono preoccupati per lei.