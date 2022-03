Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 21 marzo: Stefania parla con Gemma ma non perdona Gloria

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 6 di lunedì 21 marzo 2022

Stefania (Grace Ambrose) mente sul motivo della sua fuga da casa, riferendo a Irene (Chiara Russo) e Maria (Francesca Del Fa) di aver litigato con il padre.

Leggi anche: Il paradiso delle signore 6 anticipazioni: Stefania, con Marco sarà amore? Novità in arrivo!

Anna (Giulia Vecchio) è titubante in merito al futuro insieme a Salvo (Emanuel Caserio) e ne parla con Beatrice (Caterina Bertone).

Tra Vittorio (Alessandro Tersigni) e Dante (Luca Bastianello) ormai lo scontro è all’ordine del giorno e tutto il Paradiso ne risente.

Stefania ha un primo confronto con Gemma (Gaia Bavaro) riguardo alla verità su Gloria (Lara Komar) e ringrazia Marco (Moisè Curia) per questo; la Colombo inoltre esorta Sant’Erasmo a dedicarsi alla fidanzata e a non preoccuparsi più per lei.

Stefania continua a non perdonare Gloria nonostante la donna ammetta i propri errori nei confronti della figlia.