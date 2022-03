Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 23 marzo: Salvo e Anna, lui ha in mente qualcosa per…

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 6 di mercoledì 23 marzo 2022

Anna (Giulia Vecchio) e Salvo (Emanuel Caserio) hanno un momento di crisi che riguarda il loro futuro: la giovane, influenzata dalla madre, crede che Milano non sia la città giusta per lei. Salvo tuttavia ha in mente qualcosa per salvare la relazione con la sua amata…

Ferdinando (Fabio Fulco) invita Ludovica (Giulia Arena) ad un un pranzo di lavoro e l’amico invitato al suddetto pranzo crede che Ludovica faccia coppia con il Torrebruna; questo provoca la gelosia di Marcello (Pietro Masotti).

Veronica (Valentina Bartolo) desidera con tutto il suo cuore che Ezio (Massimo Poggio) faccia pace con la figlia Stefania (Grace Ambrose) e per questo motivo le viene in mente un’idea.

Flora (Lucrezia Massari) confessa ad Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) di essersi innamorata di lui.