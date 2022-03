Il paradiso delle signore 6, anticipazioni dal 28 marzo al 1° aprile 2022

Stefania vuole dare alla sorellastra una prova delle sue buone intenzioni: lascerà la redazione per stare lontano da Marco. Il giovane Sant’Erasmo, nel frattempo, confida a Flora i suoi problemi con Gemma. Marcello scopre per caso che Salvo intende lasciare la Caffetteria e non la prende bene. Dante vuole boicottare la lotteria del pesce d’aprile organizzata dal Paradiso per colpire Vittorio, ma intanto offre di aiutare Beatrice, che ha ricevuto una notizia inaspettata dal collegio dove si trova la piccola Serena.

Il paradiso delle signore 6 spoiler: Marcello deluso da Salvo, ma poi…

Irene crede che, dietro la scelta di Stefania di lasciare la redazione, si nasconda un sentimento della ragazza per Marco. Il piano di Dante prende forma e Fiorenza lo appoggia totalmente. Marcello non si presenta in Caffetteria, deluso dal comportamento di Salvo che, però, riesce a spiegarsi con l’amico socio: i due fanno pace. Umberto regala dei preziosi orecchini a Flora, che però fraintende il gesto. Flavia confessa a Ludovica che il marito Jean Paul l’ha lasciata e che ora la sua situazione economica è drammatica. Marco è convinto che Stefania provi qualcosa per lui, ma lei nega.