Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 28 marzo: Stefania non ha nessuna possibilità di spiegarsi

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 6 di lunedì 28 marzo 2022

Gemma (Gaia Bavaro) e Stefania (Grace Ambrose) hanno avuto una discussione e anche ora alla Colombo non verrà data la possibilità di spiegarsi, ma la Zanatta non ne parla in famiglia.

Salvo (Emanuel Caserio) fa progetti per tentare di salvare la sua storia con Anna (Giulia Vecchio) e pensa di lasciare Milano.

Flavia (Magdalena Grochowska) continua a intromettersi sulla storia d’amore tra Marcello (Pietro Masotti) e Ludovica (Giulia Arena).

Stefania confida a Marco (Moisè Curia) che Gemma ha scoperto tutto quanto.

Beatrice (Caterina Bertone) continua a legarsi sempre di più a Dante (Luca Bastianello).