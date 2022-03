Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 29 marzo: Stefania mette distanza con Marco!

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 6 di martedì 29 marzo 2022

Per ripristinare il rapporto con Gemma (Gaia Bavaro), Stefania (Grace Ambrose) rinuncia al suo ruolo in redazione per stare lontano da Marco (Moisè Curia). Quest’ultimo, intanto, si confida con Flora (Lucrezia Massari) riguardo ai suoi problemi con Gemma.

Salvatore (Emanuel Caserio) vuole lasciare la Caffetteria per stare vicino ad Anna (Giulia Vecchio), ma Marcello (Pietro Masotti), scoperta la cosa, non la prende bene.

Dante (Luca Bastianello) vuole nuovamente boicottare Vittorio (Alessandro Tersigni) durante la lotteria che si tiene al Paradiso il 1° aprile, ma nel frattempo offre il suo aiuto a Beatrice (Caterina Bertone) che ha ricevuto una notizia inaspettata dal collegio dove si trova Serena (Giulia Patrignani).