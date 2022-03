Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 3 marzo: EZIO, Stefania ha dei sospetti su di lui

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 6 di giovedì 3 marzo 2022

Maria (Chiara Russo) scrive una lettera a Rocco (Giancarlo Commare), mossa dalla disperazione e nel pieno della sua sofferenza. Irene (Francesca Del Fa) e Dora cercano invano di dare conforto alla siciliana.

Stefania (Grace Ambrose) continua a pensare che tra il padre e Veronica (Valentina Bartolo) ci siano dei problemi tenuti segreti ed è proprio Marco (Moisè Curia) che le mette una pulce nell’orecchio.

Anna (Giulia Vecchio) confessa a Salvatore (Emanuel Caserio) di avere un problema con Irene, in quanto la piccola non ha voglia di trasferirsi a Milano.

Vittorio (Alessandro Tersigni) viene a sapere da Umberto (Roberto Farnesi) la novità in merito all’acquisizione delle quote da parte di Dante (Luca Bastianello). Conti ovviamente non prende bene la notizia ed è disposto a tutto pur di salvare il Paradiso delle Signore. Umberto rimane scosso da tanta tenacia e, parlando con Flora (Lucrezia Massari), decide di agire per aiutare Vittorio.