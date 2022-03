Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: Umberto, Flora e… i sospetti di Adelaide!

La notte di passione tra Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) e Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), avvenuta nel periodo in cui Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) era assente da Milano, è stata ben presto “archiviata” dal Commendatore, mentre per la giovane stilista del Paradiso delle signore è stato più difficile dimenticare l’accaduto: la ragazza è chiaramente invaghita di Umberto, verso il quale ancora adesso prova una profonda attrazione.

Comunque sia, nelle serie tv non è facile che i segreti restino tali a lungo e, anche in questo caso, il rischio che tutto venga alla luce sarà alto. Occhio dunque ai prossimi episodi della fiction daily di Rai 1: come avrete notato, Adelaide già percepisce “qualcosa di strano” nell’aria, ma presto arriverà ad avere dei sospetti molto più precisi!

Il paradiso delle signore 6, spoiler: Umberto racconta ad Adelaide una mezza verità!

Nel giro di poche puntate, infatti, la Contessa scoprirà gli orecchini di Flora e poi che quei gioielli sono un dono di Umberto. In un primo momento, Adelaide farà finta di nulla ma poi, al momento giusto, inizierà a rivolgere alla Gentile una serie di insinuazioni in grado di far capire chiaramente come lei abbia compreso tutto!

Fortunatamente, la situazione sembrerà sbollire in breve tempo: consigliata da Ludovica (Giulia Arena), Flora interesserà della questione Umberto che, per mettere a tacere le intuizioni della cognata, racconterà a quest’ultima una sorta di verità edulcorata e, come tale, innocua. Alla fine, Adelaide penserà di aver sbagliato e addirittura si scuserà con Flora, mentre Umberto chiederà alla giovane di non lasciare Villa Guarnieri (cosa che, evidentemente, lei avrà già pensato di fare).

Insomma, l'”incidente diplomatico” in teoria si chiuderà qui. Ma… in pratica? È davvero possibile che la notte di passione tra Umberto e Flora non produca alcuna conseguenza? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti col Paradiso, che – ve lo ricordiamo – ci farà compagnia fino al 29 aprile con la sua sesta stagione (per poi tornare con la settima a fine estate).