Il paradiso delle signore 6, anticipazioni dal 4 all’8 aprile 2022

Il paradiso delle signore 6 spoiler: Marco lascia Gemma

Gloria confida a Ezio la sua gioia per essersi finalmente riconciliata con Stefania, mentre la cosa spaventa Veronica che si sente minacciata dalla possibile ricomposizione della famiglia Colombo. Flavia sembra coltivare un piano per separare Ludovica da Marcello e avvicinarla quindi a Torrebruna. Adelaide provoca Flora, lasciandole intuire che sa tutto di lei e Umberto. Su suggerimento di Ludovica, la stilista chiede aiuto a Guarnieri, che trova il modo di tranquillizzare la Contessa raccontandole una mezza verità.

Adelaide chiede scusa a Flora per aver dubitato di lei e Umberto convince la giovane donna a non lasciare la villa. Vittorio scopre che Dante ha coinvolto Serena nel progetto carta-modelli per le bambole da allegare al nuovo numero di Paradiso Market e non nasconde la sua irritazione a Romagnoli. Flavia parla del suo piano a Fiorenza, che diventa subito la sua complice. I Colombo sono invitati ufficialmente a Villa Guarnieri per sancire l’unione di Gemma e Marco. Il destino del giovane Sant’Erasmo sembra segnato, nonostante il crescente sentimento per Stefania che, intanto, soffre e trova conforto tra le braccia della madre.

Stefania non fa che pensare a Marco, il quale a sua volta è in grave difficoltà per via dell’invito ai Colombo fatto da Adelaide senza prima essere stato interpellato. Flavia continua a portare avanti il suo piano e, con l’aiuto di Fiorenza, confessa la sua (falsa) malattia a Ludovica. Serena rinuncia a passare del tempo con Vittorio per stare con la madre e Dante: Conti non la prende affatto bene. Prima della cena ufficiale a Villa Guarnieri, Marco decide di lasciare Gemma, mettendo in imbarazzo le rispettive famiglie.