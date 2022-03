Il paradiso delle signore 6, anticipazioni dal 7 all’11 marzo 2022

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 7 a venerdì 11 marzo 2022

Agnese è in apprensione per Maria, che è sola a Roma, e spera che abbia ricucito con Rocco. Vittorio comunica al suo staff che Dante è il nuovo socio del Paradiso e, per dimostrargli di che cosa è capace, come prima mossa decide di sfruttare il mezzo di comunicazione più importante che c’è sul mercato, la TV, invitando una delle signorine Buonasera, le annunciatrici più amate dagli italiani. Stefania non smette di fare congetture su un possibile rapporto di Ezio con un’altra donna e non ci mette molto a scoprire che quella donna è proprio Gloria. La sera prova ad affrontare il padre, ma non ci riesce.

Leggi anche: Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 1 marzo: MARIA infuriata, ha saputo tutto!

Stefania continua a osservare i comportamenti familiari alla ricerca della verità. Vittorio affronta a muso duro Dante che, invece di reagire al nervosismo di Conti, si gode alle sue spalle i primi trionfi con la cugina Fiorenza, sua complice. Maria torna da Roma e fa finta che si sia riappacificata con Rocco, ma il suo comportamento dice tutt’altro. Stefania spia Gloria ed Ezio mentre parlano da soli: il loro segreto è sempre più a rischio.

Il paradiso delle signore 6 spoiler: Stefania scopre tutto ed è sconvolta!

Stefania fa domande sempre più dirette a Gemma e ad Ezio, che cercano di salvare la situazione. Umberto dice a Dante di avere ancora un controllo sulle attività che orbitano attorno al Paradiso, facendo capire che non gli permetterà di spadroneggiare nonostante sia diventato socio di Vittorio. Maria ammette con Irene che sta recitando una farsa: Rocco l’ha mollata. Stefania si sfoga con Marco su quanto crede di aver scoperto, mentre Veronica chiede espressamente a Gloria di stare alla larga dal suo uomo.

Beatrice accetta un invito a pranzo di Dante, in parte per controllarlo e in parte perché ne è intrigata. Agnese sospetta che Maria stia fingendo e vorrebbe farle dire tutta la verità sulla sua storia con Rocco. Vittorio apprende che la Signorina Buonasera non potrà essere al Paradiso per presentare gli abiti della nuova collezione. Stefania intercetta una lettera di Gloria che, messa alle strette, le rivela di essere sua madre. Stefania è sconvolta, incontra Marco per caso e gli racconta tutto. Decide, così, di non tornare a casa.

Stefania si è rifugiata da Irene e Maria, ma non può rivelare loro il vero motivo per cui non vuole tornare a casa; riesce a sfogarsi solo con Marco, sua unica spalla. Maria confessa tutta la verità su Rocco anche ad Agnese. Al Paradiso, intanto, quando tutto sembra perduto per la presentazione alla stampa della collezione primavera/estate, Dante trova la soluzione. Nel frattempo, Gloria prova ad avere un confronto con Stefania ma è respinta bruscamente e, non potendo più restare a casa delle amiche, decide di scappare.