Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: Dante conquista Beatrice

A Il paradiso delle signore 6, una delle trame portanti di questa seconda parte di stagione (il finale d’annata è previsto per il 29 aprile) è il forte scontro tra Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Dante Romagnoli (Luca Bastianello). Quest’ultimo, che un po’ a sorpresa non è ancora riuscito a superare totalmente la passata sconfitta sentimentale con Marta, è tornato in scena in preda a una vera e propria sete di vendetta, trovando peraltro nella cugina Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) una valida alleata e sostenitrice.

Proprio in questi giorni, la volontà di Dante di nuocere a Vittorio si concretizzerà attraverso una sorta di trappola: l’evento-sfilata organizzato al Circolo si concluderà con una brutta figura per il dottor Conti, che avrà deciso di mettere in gioco le Veneri in qualità di modelle. Ma la performance delle ragazze sarà piuttosto pallida in confronto a quella di alcune modelle professioniste che prenderanno parte alla serata…

Il paradiso delle signore 6, spoiler: Beatrice prova a riallacciare con Dante

Il flop di Vittorio farà aumentare ulteriormente la tensione già esistente tra lui e Dante, cosa che ovviamente avrà sull’intero Paradiso un’influenza nefasta. Lo staff del grande magazzino milanese è infatti abituato da sempre a operare in un clima sereno e all’insegna della stima reciproca, con Conti amato da tutti per le sue qualità di grande timoniere. Gli intenti divisivi di Romagnoli, invece, rischiano ora di distruggere la “magica armonia” che regna solitamente al Paradiso: quali saranno le conseguenze?

Già conosciamo l’obiettivo finale di Dante (quello di defenestrare totalmente Vittorio e prendersi tutta la proprietà), ma in tutto ciò il sanguigno uomo d’affari ha un punto debole: Beatrice (Caterina Bertone).

Trame Il paradiso delle signore 6: Beatrice e Dante si baciano

Tra Dante e Beatrice è in corso da settimane una conoscenza non priva di difficoltà, visto che la signora Conti sente molto il vincolo affettivo con il cognato Vittorio e nello stesso tempo non si fida affatto del nuovo socio del Paradiso. Fatto sta però che, nonostante gli ostacoli, l’attrazione tra i due è evidente!

Occhio dunque a quanto vedremo la prossima settimana: dopo i problemi derivati dalla sfilata e dal suo insuccesso, Beatrice proverà in qualche modo a riallacciare i rapporti con Dante e stavolta la cosa andrà decisamente “oltre”: ci sarà un bel bacio a cui assisteremo durante l’episodio in onda venerdì 25 marzo.

Non abituatevi troppo al romanticismo, però: corre voce che, nelle ultimissime settimane del Paradiso 6, questa storia avrà improvvisamente una virata verso toni molto drammatici…