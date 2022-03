Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: Flora confessa a Umberto di amarlo

Tra i nuovi personaggi apparsi nella sesta stagione de Il paradiso delle signore (la quarta in formato daily), Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) è – e sarà – più che mai al centro della scena. La ragazza, all’inizio particolarmente temuta dai Guarnieri per timore di una sua vendetta contro di loro, ha invece dimostrato di tenere molto alla famiglia che l’ha ospitata, contribuendo anche a scagionare Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) dalle accuse di coinvolgimento nella morte di Achille Ravasi.

L’aiuto di Flora alla fine è servito parzialmente, visto che Dante Romagnoli (Luca Bastianello) è riuscito egualmente a ricattare Umberto (Roberto Farnesi) proprio per via della vicenda di Achille. Comunque sia, nelle prossime puntate la giovane stilista del Paradiso avrà molto spazio per motivi di tutt’altro tipo…

Il paradiso delle signore 6, spoiler: Adelaide ignora l’attrazione tra Flora e Umberto ma…

Come ormai è noto, sin da subito si è sviluppata una certa “elettricità” tra Flora e Umberto, i quali – durante il periodo di assenza della Contessa da Milano – hanno anche trascorso insieme una notte bollente. Sembrava che ciò costituisse solamente un piacevole “incidente di percorso”, invece non sarà così!

Nei prossimi giorni, infatti, Flora uscirà allo scoperto con il commendator Guarnieri e gli confesserà senza mezzi termini di essersi innamorata di lui. L’esistenza di tale sentimento sarà rivelato dalla Gentile anche alla sua amica Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena), ma è evidente che tutto questo potrebbe provocare grandi problemi.

Cosa accadrebbe, infatti, se Adelaide (finora ignara di tutto) si rendesse conto dell’attrazione esistente tra il suo amante e la figliastra e il cognato-amante? Quel che è certo è che Umberto farà di tutto affinché la notizia non arrivi alla cognata ma… fino a quando ci riuscirà?