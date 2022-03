Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: Stefania e Gloria, il “gelo” non durerà a lungo

Si preannunciano puntate imperdibili de Il paradiso delle signore 6: il mese di aprile sarà l’ultimo di questa sesta stagione e dunque, per forza di cose, tutti i nodi dovranno venire al pettine. Ciò ovviamente riguarderà un po’ tutte le storyline della fiction daily di Rai 1, ma specialmente la vicenda clou che ormai da tanto tempo incolla i telespettatori al piccolo schermo.

Da qualche giorno, il segreto di Gloria Moreau (Lara Komar) è stato completamente svelato e quindi ora anche Stefania (Grace Ambrose) sa che la capocommessa del Paradiso è in realtà sua madre. Ciò però ha provocato una reazione furente della ragazza, che non riesce a perdonare alla mamma quanto accaduto in passato e neanche il fatto che le sia stata taciuta la verità.

Il paradiso delle signore 6 spoiler: Gloria e Stefania, il momento che tutti aspettiamo!

La puntata del 24 marzo ha sancito quella che in apparenza è una distanza ormai incolmabile tra le due donne: nel corso di un drammatico e intenso dialogo, la Colombo ha fatto capire a Gloria che non c’è alcuna possibilità che in futuro lei possa rientrare nella sua esistenza. Per la Moreau è stato ovviamente un colpo tremendo, tanto che l’episodio si è concluso con le lacrime disperate della donna. Ma davvero è andato tutto perduto?

In realtà, l’atteggiamento a dir poco glaciale di Stefania non durerà a lungo e molto presto ci sarà la svolta che noi tutti aspettiamo: la giovane commessa finalmente accoglierà Gloria nella sua vita. Madre e figlia, dunque, faranno la pace e si ritroveranno definitivamente!

Ciò peraltro accadrà in un momento molto particolare per Stefania, che – come sarà chiaro a breve – non nutre solo amicizia per Marco di Sant’Erasmo (Moisè Curia) ma… molto di più! Per un problema che si risolve, dunque, un altro si apre e porterà un profondo scossone: anche Marco ricambierà Stefania… ma non dimentichiamo che è fidanzato con Gemma!