Il paradiso delle signore 6 anticipazioni: Ludovica e Marcello resisteranno? Nuvole all’orizzonte!

Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: Marcello stanco di vedere insieme Ludovica e Ferdinando

Nei prossimi giorni a Il paradiso delle signore, molte cose “si muoveranno” nella storyline che coinvolge Marcello Barbieri (Pietro Masotti) e soprattutto Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena). Come già vi abbiamo anticipato, i due decideranno con coraggio di presentarsi insieme al Circolo, cosa che ovviamente scatenerà il gossip! E il gossip, grazie anche alla “solita” Fiorenza Gramini (Greta Oldoni), arriverà direttamente alle orecchie di Flavia Brancia (Magdalena Grochowska).

Apparentemente, Flavia sembra essere diventata leggermente più “morbida” riguardo alla relazione tra la figlia e il proprietario della Caffetteria, ma le cose non stanno in realtà così e i prossimi episodi ci mostreranno che la donna tornerà alla carica con l’intento di separare i piccioncini, cosa che peraltro Ludovica riferirà subito a un delusissimo Marcello!

Spoiler Il paradiso delle signore 6: Flavia Brancia sul lastrico?

A tutto questo, però, si aggiungerà ora un elemento a sorpresa: Flavia, da poco tornata da Napoli (dove si è recata per incontrare il suo ricco consorte Jean Paul), vuoterà il sacco con Ludovica e le rivelerà di essere stata lasciata dal marito!

Cosa cambia adesso? Semplice: senza il “rubinetto” finanziario di Jean Paul, Flavia si ritroverà in una situazione economica assai precaria. Come reagirà Ludovica di fronte a questa novità? La ragazza si intenerirà di fronte alle difficoltà della madre e si riavvicinerà a lei…

Intanto, per forza di cose Ludovica avrà sempre più motivi per incontrare Ferdinando di Torrebruna (Fabio Fulco) ma ciò inizierà decisamente a non andare più bene a Marcello, tanto che la storia tra quest’ultimo e la Brancia junior – come dicono le anticipazioni – “comincerà a vacillare“. Grandi scossoni in arrivo? In attesa di scoprirlo, vi anticipiamo che Ferdinando prenderà un’importante decisione affaristica…