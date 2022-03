Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: Marcello e Ludovica contro benpensanti e maldicenti

A Il paradiso delle signore 6, nei prossimi giorni tornerà ad avere spazio l’amore contrastato tra Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena) e Marcello Barbieri (Pietro Masotti). A breve i due giovani saranno infatti al centro della scena per via di un’inaspettata iniziativa che, sicuramente, provocherà parecchio “gossip” in quel di Milano.

Leggi anche: Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 17 marzo: Stefania decide di lasciare la Villa

Attualmente, Ludovica e Marcello non stanno avendo vita facile soprattutto per via del ritorno in città della madre di lei, Flavia Brancia (Magdalena Grochowska), che tra l’altro sta attuando con pazienza una sorta di strategia a lungo termine nel tentativo di separare i due piccioncini. Proprio nelle più recenti puntate della fiction daily di Rai 1 abbiamo visto la Brancia senior riuscire a rovinare uno dei pochi momenti di intimità che i ragazzi stavano cercando di concedersi, imponendo la sua scomoda presenza.

Spoiler Il paradiso delle signore 6: Ludovica si presenta in pubblico con Marcello!

Flavia sta anche tentando di far entrare nella vita della consanguinea il facoltoso Ferdinando di Torrebruna (Fabio Fulco), che ritiene essere un partito assai migliore rispetto al “semplice barista” Marcello. A dire il vero, finora Ferdinando appare sì interessato a Ludovica – che gli ricorda tanto la moglie defunta – ma non sembra essere in grado di scalfire più di tanto il legame tra la signorina Brancia e il Barbieri. Le cose cambieranno strada facendo?

In attesa di scoprirlo, vediamo un po’ cosa accadrà nei prossimi episodi del Paradiso 6. Intanto, c’è da dire che Ludovica e Marcello potranno forse avere qualche giorno di libertà da Flavia: quest’ultima, infatti, verrà a sapere da Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) che suo marito non ha versato a Dante (Luca Bastianello) la somma necessaria per prendere parte alla cordata di imprenditori. La signora dovrà quindi recarsi a Napoli per parlare con il consorte, cosa che dovrebbe permettere a Ludovica e Marcello di ottenere un po’ di libertà, almeno temporaneamente.

Trame Il paradiso delle signore 6: Flavia viene informata dell’iniziativa di Ludovica

Quanto a Ferdinando, l’uomo comincerà a provocare una qualche forma di gelosia in Marcello: ciò accadrà quando Ludovica parteciperà a un pranzo di lavoro con Torrebruna in occasione della visita di un suo amico. Quest’ultimo fraintenderà però la natura del rapporto tra i due e sarà a quel punto che Barbieri si ingelosirà…

Insomma, la vita di Ludovica e Marcello sarà scandita ancora da qualche “incidente di percorso”, che però non impedirà una svolta importante a cui assisteremo nella puntata di giovedì 24 marzo: le anticipazioni indicano infatti che “Ludovica si presenta in pubblico insieme a Marcello, sfidando i maldicenti e i benpensanti del Circolo“.

Questa decisione provocherà problemi alla coppia? Quel che è certo è che Flavia, non appena tornerà da Napoli, verrà a sapere l’accaduto dalla “solita” Fiorenza, la quale – neanche a dirlo – non vedrà l’ora di spifferarle tutto!