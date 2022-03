Il paradiso delle signore 6 anticipazioni: Rebecca Sisti sarà Rosanna Vaudetti

Il paradiso delle signore 6: Rosanna Vaudetti invitata alla presentazione della nuova collezione

Una delle caratteristiche che la versione pomeridiana de Il paradiso delle signore ha avuto sin dall’inizio è quella di far conoscere al pubblico di oggi i personaggi famosi degli anni ’60, ovvero l’epoca in cui avvengono le vicende della fiction daily di Rai 1.

Leggi anche: Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 7 marzo: Vittorio ingoia il rospo e comunica che…

Questo tratto peculiare, che nella stagione in corso è stato forse un po’ meno presente rispetto alle annate precedenti, torna in auge nelle prossime puntate attraverso una breve storyline che celebrerà in qualche modo una figura popolarissima della Rai del passato: l’annunciatrice televisiva.

Il paradiso delle signore 6, spoiler: Rosanna Vaudetti ci sarà davvero?

Tutto comincerà quando Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), ancora furioso per l’entrata come socio di Dante Romagnoli (Luca Bastianello), cercherà di dimostrare la sua forza all’avversario e, intenzionato a sfruttare la tv come mezzo promozionale, inviterà al Paradiso una delle più note annunciatrici – o “signorine buonasera” che dir si voglia – per presentare alla stampa gli abiti della nuova collezione.

L’imprevisto, però, sarà in agguato, visto che a un certo punto Conti apprenderà che l’annunciatrice in questione non potrà intervenire come ospite speciale della presentazione. Come si risolverà la faccenda? Lo scopriremo venerdì 11 marzo…

In attesa di assistere agli episodi in questione, vi anticipiamo che, nello specifico, l’annunciatrice che verrà “evocata” tra pochi giorni è la mitica Rosanna Vaudetti, che – come lei stessa ha spiegato al settimanale Telepiù – è molto contenta dell’omaggio che il programma le ha dedicato. A interpretarla sarà la ventottenne attrice toscana Rebecca Sisti, che per l’occasione sfoggerà alcuni abiti che a suo tempo sono stati davvero indossati dalla Vaudetti (e che ora quest’ultima le ha prestato).