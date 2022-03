Anticipazioni Il paradiso delle signore: Salvatore e Anna in crisi a causa della piccola Irene

Dopo la fine del lungo legame (prima amoroso e poi amicale) con Gabriella, nell’attuale stagione de Il paradiso delle signore sta andando in scena la nuova relazione sentimentale di Salvatore Amato (Emanuel Caserio), che – proprio a inizio annata – ha conosciuto Anna Imbriani (Giulia Vecchio) e si è subito innamorato di lei.

Nonostante tutta una serie di dubbi (legati anche a qualcosa di lei che ancora Salvo non sa), Anna si è lasciata anche lei andare al sentimento per il barista e dunque i due ormai fanno coppia fissa già da un po’. Tra i due ragazzi, le cose sono peraltro apparse subito serie e infatti poco tempo fa, in vista di un futuro matrimonio, il giovane Amato ha manifestato l’intenzione di acquistare la casa di proprietà del padre di Gabriella, quella – per intenderci – che ora è occupata da Maria (Chiara Russo) e Irene (Francesca Del Fa).

Il paradiso delle signore 6, spoiler: Salvatore ha un’idea per salvare il suo fidanzamento

L’acquisto in questione sta però per saltare, nel senso che Salvatore non se la sentirà più di comprare l’immobile. A rovinare l’idillio con la sua amata si è infatti inserita la figlioletta di lei, la piccola Irene, che non intende assolutamente trasferirsi a Milano. E di fronte al volere della consanguinea, Anna ha dovuto capitolare e ha comunicato il suo “problema” all’Amato junior.

L’opposizione della bambina, neanche a dirlo, porterà ora tutta una serie di problemi nel proseguimento del rapporto tra Salvo e Anna. Tra l’altro, come se non bastasse, tra pochissime puntate irromperà in città la madre della Imbriani, che rappresenterà un elemento di ulteriore disturbo e non intenderà convincere la nipotina a cambiare idea.

Ciò porterà la nostra Anna a riflettere seriamente sull’ipotesi di lasciar perdere tutto e tornare al paese di cui è originaria, chiudendo dunque la sua parentesi milanese. Tutto è perduto, dunque?

In realtà i giochi non sono ancora fatti, perché Salvo penserà a una possibile soluzione per salvare il suo fidanzamento con Anna: un’idea talmente segreta… da non poterne parlare neanche al fido Marcello (Pietro Masotti)! Di cosa si tratterà?