Anticipazioni Il paradiso delle signore 6, puntate marzo 2022: Stefania, le conseguenze della verità

Ormai è ufficiale. Con la puntata de Il paradiso delle signore 6 di giovedì 10 marzo verrà meno il segreto che ci ha lungamente accompagnato finora in questa stagione della fiction daily di Rai 1: Stefania Colombo (Grace Ambrose) scoprirà di essere la figlia di Gloria Moreau (Lara Komar, QUI la nostra intervista).

Come avrete notato, Stefania sta iniziando a nutrire tanti sospetti sul padre e le spiegazioni che ottiene non sono soddisfacenti per lei. Ebbene, la ragazza nel giro di pochi giorni riuscirà ad arrivare alla verità, che la Moreau le confermerà una volta per tutte. Ovviamente, il mondo della giovane Colombo a quel punto crollerà e lei inizialmente andrà a stare dalle sue amiche, ma poi sentirà il bisogno di sparire dalla circolazione. Dove andrà a stare?

Il paradiso delle signore 6, spoiler: Marco di Sant’Erasmo aiuterà Stefania

C’è da dire che al momento non sembrano esserci tracce di un amore tra Stefania e Marco di Sant’Erasmo (Moisè Curia), ma – in qualità di “semplice buon amico” – sarà proprio il giovane rampollo colui che più di ogni altro aiuterà la figlia di Ezio (Massimo Poggio) ad attraversare questa fase così delicata della sua vita: Marco, infatti, la ospiterà segretamente in una parte nascosta della proprietà Guarnieri, per darle modo e tempo di elaborare quello che ha scoperto.

Alla fine Umberto (Roberto Farnesi) scoprirà che Stefania sta soggiornando nella loro tenuta ma, al di là di questo, la Colombo deciderà autonomamente di tornare a stare dalle sue amiche e colleghe, che saranno molto felici di rivederla. Per la nostra protagonista, comunque, i momenti difficili continueranno e presto sarà per lei l’ora di avere un approfondito chiarimento con il padre: ci sono molte cose che lui deve spiegarle…