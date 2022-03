Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: la sfilata al Circolo sarà un disastro

Nei giorni scorsi a Il Paradiso delle signore abbiamo assistito a un importante cambiamento nella situazione societaria: approfittando di una lettera incautamente scritta da Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), Dante Romagnoli (Luca Bastianello) è riuscito attraverso un ricatto ad appropriarsi delle quote del grande magazzino che appartenevano al Commendatore, diventando di fatto il nuovo socio di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

Come sappiamo, per ora Dante si sta “accontentando” di avere in mano la metà del Paradiso, ma il suo vero proposito è di ottenerlo per intero e nelle prossime settimane vedremo dunque cosa farà per riuscirci. Intanto, però, lo scaltro uomo d’affari si sta divertendo a mettere in difficoltà Vittorio, verso il quale prova ancora un senso di vendetta per le famose questioni sviluppate nella scorsa stagione e riguardanti Marta Guarnieri.

Il paradiso delle signore 6 spoiler: l’insuccesso non abbatte Vittorio

Dante, che in tutta questa faccenda riceve l’ausilio della cugina Fiorenza Gramini (Greta Oldoni), nei prossimi giorni combinerà uno scherzetto non da poco al dottor Conti, nel tentativo di metterlo pubblicamente in cattiva luce: organizzerà una sfilata al Circolo per presentare la nuova collezione a marchio Paradiso.

L’iniziativa a sorpresa farà infuriare Vittorio (che non sarà stato interpellato), ma alla fine il nostro protagonista dovrà fare buon viso a cattivo gioco e comunicherà alle Veneri che sfileranno al Circolo con gli abiti di Flora (Lucrezia Massari) insieme ad alcune modelle professioniste.

Sarà proprio quest’ultimo aspetto a creare le basi per un sonoro insuccesso: quando l’evento si svolgerà, il confronto tra le commesse del Paradiso e modelle abituate a sfilare per professione sarà infatti impietoso e così tutta la serata si trasformerà in un flop. Quanto accaduto, però, non affonderà Vittorio, convinto di poter avanti con le sue idee. Ma è ovvio che i piani di Dante e della sua parente non si fermeranno, cosa succederà?