La pupa e il secchione show, cosa succederà nella puntata di martedì 22 marzo 2022

Questa sera andrà in onda la seconda puntata de La Pupa e il Secchione Show, lo scoppiettante programma prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Barbara D’Urso con la partecipazione di Antonella Elia, Federico Lauri e Soleil Sorge nel ruolo di opinionisti.

Sono trascorsi sette giorni da quando i ventidue concorrenti hanno varcato la soglia della lussuosa Villa che li ospiterà per due mesi e già sono scoppiate le prime liti che hanno reso incandescente l’atmosfera nell’esclusiva location. Non sono però mancati momenti di dolcezza e di affetto tra le insolite coppie composte martedì scorso durante la lunga diretta.

La pupa e il secchione: arriva Gianmarco Onestini

Cresce l’attesa inoltre per l’ingresso nel gioco di Gianmarco Onestini (fratello del modello e influencer Luca nonché ex cognato della giudice Soleil Sorge), che si unirà finalmente alla squadra dei secchioni. Chi sarà la pupa che verrà affiancata al bel laureando in Giurisprudenza?

Non mancheranno le sorprese in quella che si preannuncia una puntata da non perdere che vedrà la presenza in studio di Guenda Goria, la quale chiederà un confronto con il fidanzato Mirko Gancitano e la sua partner Mila Suarez.

Infine, pupa per una notte la finalista del Grande Fratello Lucrezia Selassié, che farà parte eccezionalmente del cast del programma per una puntata. Tutto pronto dunque per la messa in onda della seconda puntata de La Pupa e il Secchione Show, in onda su Italia 1 a partire dalle 21.20.