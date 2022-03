L’isola dei famosi 2022 dal 21 marzo su Canale 5: conduttrice, inviato, opinionisti

L’isola dei famosi 16: le novità della nuova edizione, anticipazioni e news

Cresce l’attesa per l’avvio ufficiale della sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto per la seconda stagione consecutiva da Ilary Blasi. Quest’anno al suo fianco saranno presenti due personalità d’eccezione: Nicola Savino e Vladimir Luxuria affiancheranno infatti la conduttrice in qualità di opinionisti, raccogliendo il testimone da Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.

Gradito ritorno invece per quanto riguarda il fondamentale ruolo dell’inviato in Honduras, che quest’anno sarà ricoperto (dopo un anno di assenza) da Alvin, che andrà a sostituire il nuotatore Massimiliano Rosolino.

A contendersi la vittoria finale saranno ventidue concorrenti provenienti dal mondo del cinema, dello sport e della musica. Un cast d’eccezione quello formato per l’occasione, che dovrà sfidare la fame e la natura per sopravvivere sulle insidiose spiagge Cayos Cochinos.

Novità di questa edizione sarà la divisione dei naufraghi tra single e coppie, con quest’ultima categoria che potrà essere formata da marito e moglie, fratello e sorella, mamma e figlio o padre e figlia. Un cambiamento che si preannuncia interessante e che andrà a rivoluzionare completamente il format dello storico reality show, che sarà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dal prossimo 21 marzo. Tutti pronti, dunque, per scoprire chi saranno i volti che prenderanno parte alla sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi!

(Credits foto: Mediaset)