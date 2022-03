Luce dei tuoi occhi 2 anticipazioni: EMMA incontrerà sua figlia! | Riprese iniziate

Anticipazioni fiction Luce dei tuoi occhi 2: il destino di Emma Conti nei nuovi episodi

Per la gioia dei numerosi telespettatori che ne hanno seguito la prima stagione, la fiction Luce dei tuoi occhi tornerà in futuro sui teleschermi di Canale 5. La notizia era in realtà già nota, ma ora viene ulteriormente sancita dal fatto che le riprese del nuovo ciclo sono iniziate e proseguiranno fino a quest’estate.

Il finale della prima annata aveva lasciato nel pubblico un forte senso di attesa, perché nulla si era risolto definitivamente. La nuova serie di episodi vedrà finalmente Emma incontrare sua figlia? Pare di sì… Ecco dunque le notizie ufficiali che sono state diffuse oggi da Mediaset:

Luce dei tuoi occhi 2, le news ufficiali di Mediaset

Con il primo ciak battuto in questi giorni, sono iniziate le riprese di Luce dei tuoi occhi 2. Dopo il grande successo della prima stagione in sei puntate su Canale 5, andata in onda nell’autunno 2021, la serie tv, con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno, prodotta da Banijay Studios Italy per Mediaset, riaccende i riflettori nella città di Vicenza.

Nella seconda stagione di “Luce dei tuoi occhi”, Emma Conti è sul punto di sposarsi con il professor Enrico Leoni, tra l’affetto delle sue ballerine. Ma la vita della coreografa sarà presto rivoluzionata dall’improvviso arrivo a Vicenza della sua vera figlia. Dopo 18 anni di lontananza, questo incontro inaspettato darà vita a una serie imprevedibile di pericoli, intrighi e colpi di scena.

Il cast e la produzione gireranno nel capoluogo veneto fino a quest’estate. Le scene verranno ambientate in vari luoghi della città e, in particolare, in quelli più suggestivi, tra cui Piazza dei Signori e la Basilica palladiana, Piazza delle Erbe, ponte San Michele e Corso Palladio.

Luce dei Tuoi Occhi 2 è diretta da Fabrizio Costa. Sceneggiatura di Eleonora Fiorini, Davide Sala e Mauro Casiraghi.