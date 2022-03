NOI, trama e anticipazioni della quinta puntata

Domenica 3 aprile, in prima serata su Rai 1, quinto appuntamento con la fiction Noi. Ecco anticipazioni e trama della quinta puntata, divisa in due episodi:

Episodio 9 – Il tempo è prezioso

Nel 1984, Rebecca e Pietro appaiono molto innamorati e la gravidanza va avanti regolarmente, ma gradualmente l’umore di Rebecca si fa sempre più variabile. Nel giorno del compleanno di Pietro, la donna è molto triste perché pensa che questa volta non riuscirà a rendere speciale la ricorrenza; invece sarà specialissima perché si tratterà proprio del giorno del parto!

Ne presente, Daniele ha un nuovo collega che sembra un po’ “subdolo” e deve anche affrontare i problemi di salute di Mimmo, il quale non vuole più assumere i medicinali. Cate intanto deve decidere se ricorrere o no al bypass gastrico. Claudio, mentre sono in corso di svolgimento le prove teatrali, è stretto nella morsa di Chiara e Ludovica ma il suo cuore potrebbe portarlo in tutt’altra direzione…

Episodio 10 – Sposi

Nel 2000, i gemelli sono ormai cresciuti, Rebecca canta di nuovo in una band e il tempo da trascorrere insieme è sempre meno. Ma l’amore c’è ancora e infatti Pietro sorprende la moglie con nuove iniziative. Rebecca però è ancora divisa tra il bisogno di riprendersi la vita precedente e il timore di deludere Pietro.

Nel presente, Claudio vuole chiudere con Chiara e Ludovica e tentare un percorso di felicità con Sofia, ma prima deve convincerla che le sue intenzioni sono buone; Daniele è ancora in difficoltà con il suo collega scorretto. Cate ha paura per la prossima e rischiosa operazione, così si rifugia nell’amore di Teo…