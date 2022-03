NOI, trama e anticipazioni della seconda puntata

Domenica 13 marzo, in prima serata su Rai 1, prosegue la fiction Noi. Ecco anticipazioni e trama della seconda puntata, come sempre divisa in due episodi:

Fiction NOI, trama episodio 3 intitolato “Fiume”

Nel passato, siamo nel momento in cui i figli di Pietro e Rebecca hanno otto anni. Claudio e Daniele non vanno d’accordo, mentre Caterina comincia ad avere quei problemi di sovrappeso che l’accompagneranno anche nel presente.

E proprio nel presente, Cate continua a conoscere sempre più profondamente Teo. Quest’ultimo, in apparenza allegro e vitale, ha anche un lato più profondo e all’insegna della sofferenza.

Fiction NOI, trama episodio 4 intitolato “Campioni del mondo”

Nel passato siamo nel 1982 ed è tempo di Mondiali di calcio, un’epoca in cui Rebecca è ancora interessata a sviluppare le sue ambizioni professionali mentre Pietro, per contro, è già proiettato alla costruzione di una famiglia; la sera della finale, Pietro sogna di avere dei figli e Rebecca pensa invece a esibirsi in un locale.

Anche nel presente, c’è di mezzo una partita della Nazionale e Teo propone a Caterina di guardare insieme l’incontro di calcio. Lei, però, sembra che preferisca stare da sola…