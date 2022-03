Più forti del destino, anticipazioni e trama seconda puntata della fiction di Canale 5

Prosegue su Canale 5 la serie tv Più forti del destino, il cui secondo episodio andrà in onda in prime time venerdì 11 marzo.Vediamo trama e anticipazioni della seconda puntata:

I nomi di Arianna e Rosalia risultano nell’elenco ufficiale delle vittime. E mentre Rosalia cerca senza riuscirci di scappare dal palazzo di Donna Elvira, Arianna riesce a mettersi in contatto con Camilla promettendole di riprenderla presto con lei.

Costanza, conscia di non amarlo, desidera rompere il fidanzamento con Antonio, ma scopre che questo matrimonio è importantissimo per le sorti della sua famiglia. E mentre prepara le ormai inevitabili nozze, vengono formalizzate le accuse di strage a Libero, il quale a quel punto deve nascondersi. Una notte, però, Matilde sorprende Costanza e Libero insieme: il ragazzo proprio non riesce a stare lontano dalla sua principessa…

Contemporaneamente, Arianna e Saverio organizzano un pericoloso piano a danno di Guglielmo in modo da avere il denaro che necessita per partire con Camilla, ma Lucchesi è sulle loro tracce. E dal momento che Rosalia non si rassegna alla prigionia, Donna Elvira la lega a sè con un’odiosa menzogna.