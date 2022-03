Stasera in tv 10 marzo 2022: i programmi in prima serata di Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove

Programmi tv stasera, cosa vedremo in prime time il 10 marzo

Cosa c’è da vedere in televisione nella serata di giovedì 10 marzo 2022? Vi segnaliamo una nuova puntata di Doc nelle tue mani su Rai 1, in onda come sempre subito dopo I soliti ignoti. Si tratta della penultima settimana in compagnia dei dottori più amati dagli italiani.

Leggi anche: Stasera in tv 9 marzo 2022: i programmi in prima serata di Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove

Episodio 13, dal titolo “Così lontani, così vicini”

I dottori cercano di risolvere il caso di un ragazzo sordocieco. Intanto Cecilia rivolge ad Andrea un’offerta inattesa, cosa che peraltro scatena la gelosia di Agnese e Giulia. Riccardo intanto scopre una cosa su Andrea che lo mette parecchio in crisi. Gabriel fa a Elisa una proposta che mette la donna in grande difficoltà. Il ricovero della figlia di Teresa costringe quest’ultima a riflettere: costruirsi una nuova famiglia è davvero quello che vuole?

Episodio 14: “Senza nome”

Giulia deve affrontare sua madre quando il compagno di lei viene ricoverato a causa di una sindrome stranissima. Proprio quando Andrea sembra vicino a tornare primario, Cecilia scopre qualcosa di compromettente che lo riguarda. Il caso di una giovane paziente con una malattia senza nome porta Riccardo fino al punto di rimettere in discussione la sua stessa vocazione di medico.

Vediamo ora i programmi in onda sulle altre reti, iniziando dalla Rai: su Rai 2 c’è il film Il vegetale, con Fabio Rovazzi nel ruolo di un ventiquattrenne neolaureato alla ricerca di un lavoro onesto. Su Rai 3 potremo invece assistere al legal thriller Il caso Collini, incentrato su un operaio italiano in pensione, residente in Germania da 35 anni, che ammazza un anziano industriale noto in tutta la nazione.

Passiamo a Mediaset. Su Canale 5 andrà in onda la penultima puntata del Grande fratello vip, mentre su Italia 1 va in scena il film Animali fantastici e dove trovarli, prequel di Harry Potter e vincitore di un premio Oscar. Il programma di attualità Dritto e Rovescio anima infine la serata di Rete 4.

Le altre reti. Su La 7 c’è il talk show Piazzapulita, su Tv8 serata calcistica con l’Europa League e sul Nove il film d’azione Attacco al potere.