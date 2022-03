Stasera in tv 14 marzo: i programmi in prima serata di Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove

Programmi tv stasera, cosa vedremo in prime time il 14 marzo 2022

Su Canale 5 è l’ora del gran finale del Grande Fratello Vip 6: stasera sapremo chi ha vinto tra i concorrenti rimasti nella casa. Conduce come sempre Alfonso Signorini, con la partecipazione di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Rai 1 propone invece una nuova puntata della serie tv Vostro Onore, con Stefano Accorsi.

Nel primo dei due episodi trasmessi stasera, Ludovica scopre dalla madre di Nino che la sera del furto il ragazzo ha ricevuto una chiamata da Salvatore, mentre Matteo capisce che Camilla potrebbe essere una testimone involontaria della sua colpevolezza. Intanto Salvatore arresta un importante collaboratore di Filippo Grava, anche per scagionarsi agli occhi dei colleghi e Vittorio torna da Ludovica e, questa volta, abbassa le sue difese con lei. Sara nel frattempo scopre l’esistenza di un secondo telefono di Nino che smentirebbe la versione dei fatti raccontata finora mentre Filippo trova il modo per costringere Salvatore a un incontro serrato tra loro.

Nel secondo episodio (sempre di stasera), Filippo cerca di portare Salvatore dalla sua parte. L’ispettore della DIA, messo alle strette, fa sparire le sue tracce. Vittorio e Matteo si riavvicinano come non accadeva da anni, nel ricordo di Linda, moglie e madre scomparsa troppo presto. Vittorio nasconde Salvatore, gravemente ferito, nella sua casa al lago mentre Chiara, colpita da un malore a scuola, viene portata in ospedale. Ludovica scopre casualmente da Anita una prova che scagionerebbe del tutto Nino, ma quando lo riferisce a Vittorio, il giudice, ormai inchiodato alle sue responsabilità, le confessa tutto. Andato in ospedale per Chiara, Matteo si avvicina al letto di Diego Silva.

Delitti in Paradiso è la proposta di Rai 2 per la prima serata di oggi. Per la gioia dei suoi numerosi fan, inizia dunque la nona stagione della serie tv creata da Robert Thorogood.

Su Rai 3 consueto appuntamento del lunedì con Presa diretta, mentre Quarta Repubblica è il talk show d’informazione che ci proporrà Rete 4.

Su Italia 1 potremo assistere al programma documentaristico Freedom – Oltre il confine.

La 7, dopo gli appuntamenti quotidiani dedicati all’attualità, in prime time propone il film poliziesco inglese del 2015 Sherlock – L’abominevole sposa. Serata-cinema anche su Tv 8 con Sahara, pellicola del 2005 in cui vedremo intrecciarsi le storie di un esploratore che sta cercando la “nave della morte” e di una dottoressa che indaga su un’epidemia.

Nove, infine, manderà in onda Mai Stati Uniti, un film di Carlo Vanzina del 2012 con Vincenzo Salemme e Ambra Angiolini, incentrato sulla scoperta fatta da cinque persone di avere lo stesso genitore…