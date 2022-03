Stasera in tv 17 marzo: i programmi in prima serata di Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove

Programmi tv stasera, cosa vedremo in prime time il 17 marzo 2022

Su Rai 1, ultima attesissima (e imperdibile) puntata di Doc nelle tue mani 2, grazie alla quale scopriremo se il dottor Andrea Fanti tornerà a essere primario del suo ospedale.

Nel primo episodio, dal titolo Stigma, quando ormai è a un passo dal riavere il primariato, Doc è costretto a una confessione dolorosa davanti a tutto il reparto. Mentre i medici cercano di salvare la vita a un giovane militare con sintomi inspiegabili, Agnese comincia a indagare sull’operato di Caruso. Ma quando un batterio molto aggressivo si diffonde in reparto, tutti i medici devono cambiare le loro priorità.

Nel secondo, intitolato Mutazioni, chiusi in reparto in una quarantena forzata, i medici sono impegnati in una lotta contro il tempo per fermare un batterio multiresistente che li ha contagiati tutti. Doc propone una soluzione drastica e rischiosa, ma sarà Giulia a dover decidere se fidarsi di lui e affrontare le conseguenze della sua scelta. Nel frattempo, Agnese e Cecilia sono a un bivio: collaborare per aiutare Andrea o lasciare che le loro divisioni prevalgano.

Su Rai 2, invece, vedremo un programma dedicato a Ugo Tognazzi, intitolato Tognazzi, la voglia matta di vivere. Ascolteremo ricordi e testimonianze di amici, colleghi e familiari.

La storia della bresciana Manuela, assassinata dal suo amante Fabrizio, è al centro della puntata di stasera di Amore criminale, in onda in prime time su Rai 3.

Su Rete 4 andrà in onda il talk d’informazione Dritto e Rovescio (come tutti i giovedì), mentre Canale 5 propone Quo Vado, il film di (e con) Checco Zalone incentrato su quanto l’italiano medio è disposto a fare per non perdere il “posto fisso”.

Checco ha un lavoro sicuro come dipendente statale nell’ufficio caccia e pesca. Un giorno tutto cambia quando la riforma della pubblica amministrazione prevede un risparmio sui dipendenti pubblici, eliminandone molti. Convocato dal ministero dalla dottoressa Sironi per convincerlo a lasciare gli viene allora proposto un trasferimento e lui accetta. Comincia cosi’ una “guerra” tra la dirigente e Checco che viene continuamente trasferito in diverse località, a ricoprire ruoli sempre più improbabili e pericolosi, ma Checco resiste e si adatta a ogni situazione, e in Norvegia trova pure l’amore, la bella Valeria.

Un film avventuroso sarà invece la proposta di Italia 1 per questa sera: Animali fantastici – I crimini di Grindelwald.

Secondo episodio della serie Animali fantastici, spin-off della serie cinematografica di Harry Potter, ispirata all’omonimo libro di J. K. Rowling. Nel tentativo di contrastare i piani di Grindelwald, Albus Silente (Jude Law) recluta il suo ex studente Newt Scamander, che accetta di aiutarlo, inconsapevole dei pericoli che si sarebbero prospettati. Si creano divisioni, l’amore e la lealtà vengono messi a dura prova anche tra gli amici più stretti e in famiglia, in un mondo magico sempre più diviso. Il film presenta un cast corale guidato da Eddie Redmayne e Katherine Waterston.

Su La7 il giovedì si rinnova l’appuntamento con Piazzapulita, mentre su Tv8 c’è l’incontro di calcio Roma – Vitesse. Sul canale Nove, infine, sarà trasmesso il documentario La cospirazione di Putin.