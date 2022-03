Stasera in tv 22 marzo: i programmi di Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove

Programmi tv stasera, cosa vedremo in prime time il 22 marzo 2022

Su Rai 1 secondo appuntamento con la fiction Studio Battaglia, interpretata tra gli altri da Barbora Bobulova, Lunetta Savino e Giorgio Marchesi.

Tornano a galla alcuni segreti nel passato di Anna e Massimo, che lavorano insieme sul caso di una donna che vuole procedere all’impianto degli embrioni congelati con l’ex marito. Carla scopre di aver vissuto per anni nella menzogna e le sorelle vengono a sapere che Giorgio non avrebbe mai voluto abbandonarle. Un attacco hacker porta alla luce una lista con i nomi degli iscritti a un sito di incontri extraconiugali e Anna difende una nota onorevole che vuole divorziare dal marito senatore, fedifrago. Viola ha dei dubbi riguardo alle nozze.

Su Rai 2 nuovo appuntamento con lo spettacolo Stasera tutto è possibile, mentre su Rai 3 spazio a Bianca Berlinguer e al suo programma di informazione Cartabianca.

Il talk Fuori dal coro sarà protagonista della serata di Rete 4, mentre su Canale 5 verrà trasmesso il film Quasi amici.

La vita derelitta di Driss, tra carcere, ricerca di sussidi statali e un rapporto non facile con la famiglia, subisce un’impennata quando, a sorpresa, il miliardario paraplegico Philippe lo sceglie come proprio aiutante personale. Incaricato di stargli sempre accanto per spostarlo, lavarlo, aiutarlo nella fisioterapia e via dicendo, Driss non tiene a freno la sua personalità poco austera e contenuta. Diventa così l’elemento perturbatore in un ordine alto borghese fatto di regole e paletti: un portatore sano di vitalità e scurrilità che stringe un legame di sincera amicizia con il suo superiore, cambiandogli in meglio la vita.

Su Italia 1, seconda puntata del reality La pupa e il secchione, presentato da Barbara D’Urso.

Su La7, Giovanni Floris conduce Di martedì. Su Tv8 potrete assistere a una nuova puntata di Italia’s got talent. Il film d’azione Hercules – il guerriero occuperà infine il prime time del Nove.