Fiction Studio Battaglia, trama della seconda puntata

Martedì 22 marzo, in prima serata, prosegue su Rai 1 la fiction Studio Battaglia. Ecco anticipazioni e trama ufficiale della seconda puntata della serie tv.

Leggi anche: Vostro onore, anticipazioni quarta e ultima puntata di lunedì 21 marzo 2022

Anna e Massimo, nell’affrontare il loro passato, si trovano anche a dover lavorare al caso di una donna che vuole procedere all’impianto degli embrioni congelati dell’ex marito.

Le sorelle Battaglia apprendono che il padre Giorgio non avrebbe mai voluto abbandonarle. E Carla capisce di aver vissuto per tanti anni in un clima di bugie.

Un attacco hacker farà sì che venga diffusa una lista di nomi di persone iscritte a un sito web per incontri extraconiugali.

Anna si occuperà di una Onorevole che vuole difendersi da suo marito (senatore) che la tradisce.

Viola comincia ad avere qualche dubbio sulle sue nozze. Cambierà idea?