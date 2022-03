Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda giovedì 10 e venerdì 11 marzo 2022

Ariane accetta di sposare Erik ma poi rivela in un messaggio a Selina (che resterà non inviato) che non è certa di voler andare fino in fondo. Comunque sia, i due scopriranno in municipio che è necessario attendere almeno due mesi per il matrimonio.

Florian non intende riallacciare il rapporto col fratello.

Werner e Cornelia decidono di organizzare una sorpresa per Hildegard e Alfons: una gita in campagna con tanto di auto d’epoca.

Robert, Lia e Benni si recano al parco avventura e pare proprio che il rapporto tra madre e figlio si stia ricucendo. Robert firma intanto le carte per il divorzio con Eva.

Il video di un’intervista a Rosalie fa falsamente emergere una sua presa di distanza da Christoph, che prima si arrabbia con lei e poi contatta Schulz.

Si prepara il ballo in maschera: Max e Vanessa si travestiranno da moschettieri, Shirin da Catwoman, Maja da principessa e Hannes da principe.