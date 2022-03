Tempesta d’amore, anticipazioni puntata del 19, 20 e 21 marzo 2022

Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda sabato 19, domenica 20 e lunedì 21 marzo 2022

Visto che Maja, nel corso del ballo in maschera, ha perso di vista Shirin, la mattina dopo le chiede simpaticamente se abbia incontrato il principe dei suoi sogni. Shirin fa finta di nulla ma successivamente Maja scopre che lei ha baciato qualcuno.

Werner e Christoph non sanno come stoppare la campagna diffamatoria contro Christoph, in quanto Rosalie sembra esserne ignara. Nel frattempo, la Engel è stressata dal suo incarico.

Dopo aver trascorso la notte con Selina, Cornelius decide di non farle pressioni.

Christoph sorprende Selina e Cornelius mentre si baciano.

Marie chiama da Londra: ha bisogno dell’aiuto di Hildegard. Senza volerlo, Hildegard rovina una sorpresa che Alfons aveva organizzato per lei…