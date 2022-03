Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 marzo 2022

Maja si rende conto del sincero pentimento di Shirin e decide di perdonarla.

Rosalie intende rilevare le quote di Andrè del Caffè Liebling, ma lì per lì non realizza che non ce la farà mai a gestire tutto da sola!

Christoph assicura a Selina che cambierà, promettendole anche di vendere le sue quote del Furstenhof e lasciare con lei la Baviera.

Selina rifiuta la proposta di Christoph e, quando in seguito appare sul punto di cedere, succede qualcosa di imprevisto.