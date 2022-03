Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda lunedì 28 e martedì 29 marzo 2022

Ariane dice a Erik che non intende sposarlo. Andrè confida a Werner che Christoph vuole vendergli le sue quote e ricominciare una nuova vita con Selina.

Cornelius chiede a Selina di scegliere tra lui e Christoph.

Von Storchheimer chiama Maja e le dice che la metterà sotto contratto. Maja, insieme a Shirin e Hannes, festeggia la notizia e pensa di aprire un marchio tutto suo.

Benni parla ad Alfons rispetto dei suoi sentimenti per Sara.

Benni chiede a Max una mountain bike dell’albergo in prestito per fare un percorso che prevede dei salti. Max decide di accompagnarlo, ma poi lo stesso Max se ne va e dice a Benni di non fare un percorso che il ragazzo vorrebbe fare, perché è molto pericoloso. Benni non lo ascolta.

Michael crede di poter ottenere il posto da primario, ma non ci riesce neanche questa volta.