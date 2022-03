Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: ultimatum di ANDRÉ A ROSALIE

Continuano i guai per Rosalie Engel (Natalie Alison)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella consigliera regionale di Bichlheim si troverà infatti a dover fare una scelta difficile… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: FLORIAN e SHIRIN, bacio appassionato al ballo in maschera!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Rosalie in guerra con Christoph

Quando – ormai parecchi mesi fa – Rosalie decise di tentare l’avventura in politica, mai avrebbe immaginato che la sua vita sarebbe cambiata tanto. Uscita (a sorpresa) vittoriosa dalla battaglia elettorale contro Christoph Saalfeld (Dieter Bach), la Engel ha infatti iniziato la sua carriera come consigliere regionale, ritrovandosi a ricoprire per la prima volta una carica pubblica.

Oltre all’agenda piena di impegni, la donna ha anche dovuto fare i conti con una visibilità senza precedenti. Visibilità che, ovviamente, ha anche lati negativi! Basterà infatti un’intervista un po’ “incauta” rilasciata ad un giornalista per scatenare un notevole clamore mediatico, mettendo Rosalie in una situazione a dir poco scomoda…

Danneggiato dalle parole (manipolate) della Engel, Christoph lancerà contro quest’ultima una campagna diffamatoria che minerà la credibilità e la reputazione della bella politica. In soccorso di Rosalie interverrà a quel punto Ariane (Viola Wedekind), che – spinta più dall’odio verso Saalfeld che dal desiderio di aiutare l’ex alleata – lancerà una contro-campagna riabilitando il nome della Engel. Purtroppo, però, non basterà…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André dà un ultimatum a Rosalie

Sarà così che, nel tentativo di rimediare al danno di immagine da lei subito, Rosalie inizierà a lavorare giorno e notte, finendo per trascurare tutto e tutti… inclusa la sua salute! Il risultato? Non solo il Cafè Liebling (di cui, come ricorderete, la donna è comproprietaria insieme ad André) ne soffrirà, ma la Engel finirà addirittura per addormentarsi in pieno giorno, dimenticando un’importantissima riunione.

Insomma, ben presto sarà chiaro che la situazione non potrà andare avanti ancora per molto. Ciononostante, Rosalie continuerà a rifiutare qualsiasi aiuto. E così, esasperato per la situazione, André (Joachim Lätsch) le farà una proposta apparentemente generosa: acquistare la sua parte del Cafè Liebling in modo che la donna possa occuparsi a tempo pieno della sua carriera politica. Lei, però, non la prenderà bene…

Convinta che l’amico stia provando ad approfittarsi della situazione, la Engel reagirà infatti malissimo. E così, esasperato, il cuoco la metterà di fronte ad un ultimatum: se la donna non cederà la sua parte del Cafè Liebling, sarà Konopka ad andarsene! E a quel punto Rosalie capirà di essere ad un passo da perdere ciò a cui tiene di più: la sua carriera in politica e il bar-pasticceria in cui ha investito tante energie…