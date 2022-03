Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: la terribile confessione di ARIANE a ERIK

Una brutta sorpresa è in arrivo per Erik Vogt (Sven Waasner)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il dark man del Fürstenhof scoprirà infatti che la donna che ama più di ogni altra cosa al mondo lo ha crudelmente ingannato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane finge di voler sposare Erik

Ci era voluta una diagnosi che non lasciava spazio a speranze per tirare fuori il lato umano e romantico di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind). Ora che è guarita (o meglio, ha scoperto di non essere mai stata malata), però, la donna è tornata ad essere quella dark lady gelida e spietata che tutti temono.

Il risultato? Benché comunque legata a Erik, Ariane ha perso ogni interesse nei confronti di un matrimonio con lui, nonostante – fino a poche settimane prima – l’idea delle nozze fosse stata una delle sue poche fonti di gioia e speranza. Peccato solo che non avrà il coraggio di dirglielo…

Quando Erik ha rinnovato la sua proposta di matrimonio, infatti, la Kalenberg si è vista costretta ad accettarla per non ferire il fidanzato. In cuor suo, però, non ha nessuna intenzione di sposarsi…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik scopre che Ariane non lo vuole sposare

Ignaro delle reali volontà della sua amata, Erik si sta dunque buttando nei preparativi di quelle nozze che è convinto possano non solo rendere felice Ariane, ma anche distogliere quest’ultima dalla fissazione sulla vendetta nei confronti di Christoph (Dieter Bach).

Dopo la scoperta che è stato quest’ultimo a farle credere di avere un tumore, però, la Kalenberg è più determinata che mai a far pagare a caro prezzo a Saalfeld le sue malefatte e a nulla varranno i tentativi di Erik di portarla su pensieri più positivi.

E così, quando l’uomo la spronerà ancora una volta a lasciarsi alle spalle il passato e pensare al loro futuro insieme, Ariane non solo ribadirà di non avere nessuna intenzione di farla passare liscia a Christoph, ma – complice la rabbia del momento – si lascerà anche scappare di non volersi sposare! E a quel punto a Vogt crollerà il mondo addosso. Come reagirà l’uomo di fronte ad una simile rivelazione? Per lui ed Ariane sarà la fine?