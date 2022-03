Anticipazioni puntate tedesche Tempesta d’amore: CAROLIN entra in scena

Una nuova donna è in arrivo nella vita di Michael Niederbühl (Erich Altenkopf)! A pochi mesi di distanza dalla fine del suo matrimonio con Natascha Schweitzer (Melanie Wiegmann) e dal ricongiungimento con Rosalie Engel (Natalie Alison), nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore il bel dottore ritroverà una donna molto importante per lui… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Carolin è una vecchia amica di Michael

Nella vita di Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) le donne non sono mai mancate! Prima del matrimonio con Natascha, il bel dottore ha infatti avuto innumerevoli frequentazioni femminili, che sono in realtà continuate anche dopo aver messo la fede al dito (l’uomo tradì infatti la moglie ben due volte!). Dopo essere stato lasciato dalla Schweitzer, però, l’uomo sembra aver messo definitivamente la testa a posto, ritrovando con Rosalie il grande amore… almeno fino ad ora!

Nel corso della puntata 3814 (in onda in Germania presumibilmente il prossimo 26 aprile), entrerà in scena Carolin Lamprecht, che si rivelerà essere stata una persona molto importante nel passato del medico. Quando erano compagni di studi, i due erano infatti non solo migliori amici, ma suonavano anche insieme in un gruppo rock.

E non è finita lì! All’insaputa di entrambi, Michael e Carolin erano infatti perdutamente innamorati l’uno dell’altro, anche se nessuno dei due ebbe mai il coraggio di dichiararsi…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Carolin rivale di Rosalie per Michael?

Non sarà però per Michael che Carolin arriverà al Fürstenhof. Reduce da un periodo difficile, la donna si presenterà infatti all’hotel a cinque stelle con la speranza di ottenere un lavoro come direttrice delle scuderie. Peccato che, quando Werner (Dirk Galuba) indagherà sul passato della donna, farà una scoperta sconvolgente: la Lamprecht è stata in prigione!

Inutile dire che le speranze di Carolin di venire assunta si ridurranno al minimo, ma a quel punto – per sua fortuna – interverrà Rosalie. Quest’ultima troverà infatti fin da subito molto simpatica la nuova arrivata, di cui però ignora un segreto: i sentimenti della Lamprecht per Michael non sono mai del tutto scomparsi…

Carolin è dunque destinata a diventare la rivale in amore di Rosalie per il bel dottore?

Tempesta d’amore, casting news: Katrin Anne Heß interpreta Carolin Lamprecht

Il personaggio di Carolin Lamprecht verrà interpretato da Katrin Anne Heß, artista tedesca classe 1979 molto attiva sia come attrice che come doppiatrice. Come già anticipato, il suo ingresso a Tempesta d’amore avverrà nel corso della puntata 3814, la cui messa in onda in Germania è attualmente prevista per il prossimo 26 aprile, e sembra proprio che per lei sia in arrivo un posto nel cast fisso della soap. Il personaggio di Carolin dovrebbe dunque farci compagnia per parecchio tempo.

Per chiudere, ecco le parole dell’attrice sulla sua partecipazione a Tempesta d’amore:

Sono stata accolta a braccia aperte nella famiglia di Tempesta d’amore e qui ho avuto un inizio meraviglioso. Si tratta della mia prima esperienza come attrice in una serie televisiva che va in onda ogni giorno e sono davvero felice di far parte di questo progetto.

E sul personaggio di Carolin: