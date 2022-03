Tempesta d’amore, anticipazioni dal 13 al 19 marzo 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 13 a sabato 19 marzo 2022

Christoph e Werner cercano un modo per liberarsi di Erik, ma Ariane rovina i loro piani nominando Vogt suo rappresentante ufficiale.

Hannes e Maja decidono di andare insieme ad un ballo in maschera e procurano un biglietto anche a Shirin. Quest’ultima è sempre più in crisi a causa dei suoi sentimenti proibiti per Florian…

Erik cerca vorrebbe che Ariane tornasse ad essere la donna romantica e positiva di quando era malata e decide di farle nuovamente una proposta di matrimonio. La reazione della Kalenberg, però, non è quella sperata…

Cornelia fa una sorpresa a Benni: una serata di cucina insieme! Dopo l’iniziale stupore, il ragazzino accetta e si riavvicina finalmente alla madre.

Rosalie viene messa sotto pressione da un giornalista riguardo alle accuse di Ariane contro Christoph. La donna cerca di glissare, ma alla fine il suo silenzio sembra un’accusa nei confronti di Saalfeld!

Maja e Hannes si preparano per il ballo in costume, finendo senza saperlo per scegliere due abiti in perfetta sintonia! A quel punto tra i due esplode la passione, ma sul più bello la von Thalheim si blocca…

Ariane accetta la proposta di matrimonio di Erik, anche se in realtà è tutt’altro che felice all’idea di sposarsi…

Christoph è furioso per l’intervista di Rosalie e chiede aiuto al suo fidato Schulz…

Selina e Cornelius tornano dal loro viaggio insieme in Inghilterra, dove hanno finalmente rivelato ai loro figli che Cornelius è vivo. Christoph li osserva geloso ma, nonostante i suoi timori, i due non si sono affatto riavvicinati.

Rosalie inizia a venire attaccata da innumerevoli utenti del web e la sua reputazione come politica ne risulta terribilmente danneggiata. La donna è consapevole del fatto che c’è dietro Christoph, ma non può provarlo. A quel punto Ariane le fa una proposta allettante: allearsi contro Saalfeld!

Cornelius capisce che Selina ama ancora Christoph, rimanendoci malissimo. E così, quando poco dopo von Thalheim intima al rivale di stare lontano dalla donna, tra i due scoppia la rissa!

Florian riceve da Max un biglietto per il ballo in costume, ma – quando vede Maja e Hannes insieme – finisce per isolarsi. Una bella donna in maschera, però, lo avvicina e tra i due scatta un bacio appassionato…

Selina riesce a dividere Cornelius e Christoph e prega poi quest’ultimo di non denunciare il marito alla polizia. Poco dopo, la donna decide di provare a se stessa di aver dimenticato Saalfeld… gettandosi tra le braccia di Cornelius!

Cornelia finisce nei guai e a sorpresa è proprio Benni ad accorrere in suo soccorso!

Rosalie respinge con decisione l’offerta di Ariane, ma non riesce più a dormire a causa dello stress per la campagna diffamatoria nei suoi confronti e si butta nel lavoro. Michael è sempre più preoccupato…